Prince Louis : Short et cravate pour sa 1ère messe de Pâques, le petit dernier a bien changé !

Le Royaume Uni se prépare, semaine après semaine, au couronnement du roi Charles III qui aura lieu le 6 mai prochain. En attendant, la famille royale continue ses apparitions officielles et les fêtes de Pâques sont, pour les membres de la couronne britannique, une belle occasion, tous les ans, de passer du temps ensemble. Le dimanche 9 avril 2023, au matin, le roi et son épouse, la reine consort Camilla Parker Bowles, ont ainsi mener un joli cortège, du château de Windsor jusqu'à la chapelle Saint-Georges, afin d'assister à la traditionnelle messe.

La chasse aux oeufs ? Plus tard, sans doute. Dans le cortège, derrière le roi Charles III et la reine consort Camilla Parker Bowles, le peuple a ainsi pu croiser la princesse Anne et le prince Andrew, ainsi que Beatrice d'York enceinte et son époux Edo Mapelli Mozzi, Mike et Zara Tindall accompagnés de leur filles Mia et Lena, la duchesse et le duc d'Edimbourg et leur aîné James ainsi que le clan Cambridge. Vêtue de bleu, Kate Middleton a une nouvelle fois fait sensation. Elle avait opté pour une robe manteau déjà porté, donc recyclé, griffé Catherine Walker, ainsi que pour un petit sac de même couleurs d'une valeur de 825 livres sterling, soit 930€ environ, selon le Dailymail.

Première messe de Pâques pour le prince Louis

Son total look bleu, éclairé par des ongles vernis rouges, n'était pas sans rappeler l'Union Jack, le drapeau de l'Angleterre. Evidemment, Kate Middleton et le prince William sont allés assister à la messe avec leurs trois enfants, le prince George en élégant costume, la princesse Charlotte dans une jolie robe assortie à celle de maman et le prince Louis, qui faisait là sa toute première apparition publique un jour de Pâques en veste de costume, cravate, short et chaussettes hautes. Celle qui manquait à l'appel, hélas, c'est la reine Elizabeth II, qui nous a quittés le 8 septembre 2022. L'année dernière, déjà, la souveraine avait préféré s'absenter. Souffrante, elle avait été représentée par les membres seniors de la famille royale...

Alors que le comportement du prince Louis pourrait compromettre sa présence à la cérémonie du couronnement, le petit garçon de bientôt 5 ans, est apparu bien changé à cette arrivée à la messe. Le prince Louis était bien loin d'être déchaîné et était même très sage. Mais combien de temps cela va-t-il durer ?