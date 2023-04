Charles III : Son petit-fils Louis interdit de couronnement ? Grosse réflexion à Buckingham

On pensait la liste des convives prévus au couronnement du roi Charles III enfin bouclée à un mois des festivités. Il semblerait que ce ne soit pas le cas et que Meghan Markle et le prince Harry ne soient cette fois-ci pas les seuls à poser souci. Si les Sussex n'ont pour l'instant pas confirmé leur venue à Londres pour célébrer l'événement du nouveau roi, le prince Louis pourrait quant à lui être carrément retiré des bancs de l'abbaye de Westminster, où une place était pourtant prévue pour lui dès le départ.

Les médias britanniques dont le Daily Mail soulignent en effet que la présence du petit Louis, bientôt 5 ans, pourrait finalement être compromise lors de la cérémonie. Le dernier de Kate Middleton et du prince William aura toutefois sa place sur le balcon du palais de Buckingham comme prévu, à l'issue de la procession royale qui mènera les têtes couronnées de l'abbaye au palais pour le tant attendu salut à la foule.

Très proches de ses petits-enfants, pourquoi donc Charles évincerait-il le prince Louis ? La réponse se trouve dans le dernier jubilé de la reine Elizabeth II en juin 2022. Souvenez-vous, le prince Louis, déchaîné à chacune de ses apparitions publiques, n'en avait qu'à sa tête pendant les festivités, comme tous les enfants de son âge. Le frère de George, 9 ans et Charlotte, 7 ans, en avait fait voir de toutes les couleurs à la famille et à sa mère Kate Middleton tout particulièrement. Même les réprimandes de l'oncle musclé Mike Tindall n'ont rien changé. Soucieux de ne pas se faire voler la vedette par le trublion des Cambridge, le roi Charles envisagerait donc de ne pas le faire assister à la cérémonie du couronnement.

Louis, star censurée ?

Si chaque année de règne est célébrée pour le souverain britannique, un couronnement reste un événement historique. Pour rappel, celui d'Elizabeth II remonte à 1953, il y a tout juste 70 ans. Un tel moment relève donc de l'historique pour la famille royale britannique qui s'apprête à accueillir officiellement son nouveau roi.

Les nouvelles aventures du prince Louis feraient sans doute rigoler mais ne seraient peut-être pas les bienvenues pour une journée aussi solennelle que le couronnement de son grand-père. Et puis que les fans se rassurent, si une telle décision venait à être confirmée, le petit garçon s'en donnerait tout de même à coeur joie sur le balcon de Buckingham où il est attendu aux côtés de ses parents, de son frère et de sa soeur. Pour rappel, Louis ne nous avait pas déçus lors du jubilé de la reine. C'est effectivement sur ce même balcon qu'il avait des siennes et attiré tous les regards. On a hâte de découvrir ce qu'il nous réserve cette fois-ci !