Jubilé d'Elizabeth II : Hécatombe chez les gardes, trois malaises devant la cathédrale !

Plus tard, on a pu apercevoir un autre garde pris en charge par ses collègues. Faible, il a également été évacué rapidement. Peut-être n'a-t-il pas supporté le costume de cérémonie des gardes, réputé pour être très lourd ! Quelques minutes plus tard, un autre malaise plus discret s'est également produit. En tout cas, ces trois petits événements n'ont pas gêné l'arrivée des invités, qui avaient commencé par les anciens premiers ministres avant l'arrivée de la famille royale.

La famille royale, marquée par l'absence de la reine mais surtout par la présence du couple de Sussex, le Prince Harry et Meghan Markle, qui faisaient leur grand retour au Royaume-Uni après deux ans d'absence. Arrivée dans une tenue lilas, l'ancienne actrice était radieuse malgré les quelques sifflets dans le public.

Avec le fils du Prince Charles, ils ont été ensuite été rejoints par la quasi-intégralité de la famille royale : Kate Middleton, radieuse en jaune, était absolument magistrale au bras du Prince William , les princesses Eugénie et Béatrice étaient très colorées pour ce grand événement et Zara Phillips, magnifique en rose.

En revanche, les enfants n'étaient cette fois pas présents : George, Charlotte et Louis de Cambridge, qui ont fait le show pendant la parade Trooping the Color, étaient cette fois restés chez eux, tout comme les enfants du prince Harry et de Meghan Markle, Archie, 3 ans, et Lilibet, qui fêtera son premier anniversaire ce samedi, une fête à laquelle la Reine devrait assister.