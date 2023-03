Kate Middleton, cliché risqué en famille : photo intime avec George, Charlotte et Louis... la princesse à l'honneur

Le quatuor a grimpé aux arbres et pris tous les risques pour immortaliser ce moment plein d'amour et de tendresse qui n'a pas manqué de faire réagir : "C'est ce qu'on appelle un arbre généalogique", "Joyeuse fête des mères à vous Kate. Il suffit de voir cette photo pour savoir que vous êtes une maman merveilleuse et dévouée", "Une maman moderne avec des valeurs traditionnelles", "Charmante photo d'une mère modèle." Le cliché n'est toutefois pas récent puisqu'il est issu de la série photos utilisée par les Cambridge pour sa carte de voeux des fêtes de fin d'année. Cela n'enlève rien au charme de cette attention du couple envers ses fans.

Les enfants, priorités de Kate et William

Malgré leurs statuts de têtes couronnées et les obligations qui vont avec, Kate Middleton et le prince William ont toujours fait preuve de beaucoup de dévotion et d'implication dans l'éducation de leurs trois enfants. Qu'il s'agisse d'école, d'activités physiques ou d'ouverture au monde, les Cambridge ont à coeur de transmettre les valeurs de tolérance, d'amour, de générosité et d'altruisme dont ils font preuve à chacune de leurs visites royales.

Cette transmission a toute son importance puisque George, Charlotte et Louis sont les prochains dans l'ordre de succession au trône. Kate et William savent donc qu'ils ont tout intérêt à en faire des enfants modèles même si certains s'écartent parfois de la bonne conduite à l'image de Louis au dernier jubilé de la reine Elizabeth II. Quoi qu'il en soit, la petite famille sait rester simple, l'un de ses meilleurs atouts qui fait de ses membres les grands chouchous du public.