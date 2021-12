Diaporama Rachel Legrain-Trapani filmée "en plein désespoir" par Valentin : ce qui la rend malade

Exclusif - Rachel Legrain-Trapani - Arrivées lors de la 10ème édition du "Global Gift Gala" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris © Tiziano da Silva/Bestimage

Exclusif - Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) et son compagnon Valentin Léonard - Arrivées lors de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2021" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris le 30 octobre 2021. © Tiziano da Silva/Bestimage

Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) et son compagnon Valentin Léonard - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2021" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris le 30 octobre 2021. © Marc Ausset Lacroix/Bestimage

Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) et son compagnon Valentin Léonard - Inauguration du restaurant italien gastronomique "Il Carpaccio" au Royal Monceau à Paris le 6 octobre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage

Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard avec leur fils Andrea à Dubaï

Rachel Legrain Trapani et Valentin Léonard avec Gianni et Andrea

Rachel Legrain-Trapani - Photocall du défilé Etam Live Show 2020 à Paris le 29 septembre 2020. © Pool Agence Bestimage Etam Live Show 2020 part of Paris fashion week SS 2021 on september 29th 2020

Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard - Photocall du défilé Etam Live Show 2020 à Paris le 29 septembre 2020. © Pool Agence Bestimage

Etam Live Show 2020 part of Paris fashion week SS 2021 on september 29th 2020