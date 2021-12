Rachel Legrain-Trapani filmée "en plein désespoir" par Valentin : ce qui la rend malade

Fin de la parenthèse enchantée pour Rachel Legrain-Trapani . Miss France 2007 a fait son retour à Paris et, ce mercredi 8 décembre 2021, elle n'a pas caché en story Instagram que quelque chose la taraudait dans son nid douillet.

Hier encore, Rachel Legrain-Trapani était à l'Ile Maurice, en compagnie de Jade Leboeuf. Sur son fil d'actualité, la jeune femme de 33 ans a partagé quelques photos de son beau voyage, au soleil. Mais il était déjà temps pour elle de retrouver son quotidien et surtout, sa famille. C'est en effet sans son compagnon Valentin Léonard et ses enfants Gianni (7 ans et demi, né de son ancienne union avec Aurélien Capoue) et Andrea (1 an, fruit de ses amours avec son actuel petit ami) qu'elle s'est envolée pour ce coin de paradis. Les internautes ont donc pu voir leurs retrouvailles sur Instagram, mais pas que.

En rentrant chez elle, Rachel Legrain-Trapani a pu constater que son nid d'amour n'était pas comme elle le souhaitait. "J'ai envie de pleurer", peut-on l'entendre dire dans une story de Valentin Leonard, alors qu'elle se trouvait devant un placard ouvert, dans la cuisine. En se rendant sur le compte de l'ancienne Miss, les internautes ont vite compris pour quelle raison elle était si désespérée.

"Val m'a filmée en plein désespoir. Etant maniaque, ça me rend mal quand tout n'est pas nickel. J'essaie de prendre du recul sur ça, mais à une semaine sans être à la maison, il fallait s'attendre à ce que ce ne soit pas comme je veux", peut-on tout d'abord lire. Rachel Legrain-Trapani ne blâme pas son cher et tendre qui a "assuré avec les enfants" et qui a fait du mieux qu'il a pu. Elle se rend compte de la chance qu'elle a d'avoir un homme autant investi avec sa famille. "C'est vrai que je dois faire un travail sur moi pour que j'arrête de me rendre malade pour du ménage et du rangement", a-t-elle conclu.

Reste à savoir si Rachel Legrain-Trapani réussira à relever ce défi de taille pour elle. Nul doute qu'une fois de plus, elle pourra compter sur le soutien de Valentin Léonard.