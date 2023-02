Diaporama : Raquel Garrido et Alexis Corbière : "L'homme qui cache la femme", confidences inédites sur leur relation

1 / 11 Raquel Garrido et Alexis Corbière : "L'homme qui cache la femme", confidences inédites sur leur relation

2 / 11 Raquel Garrido et Alexis Corbière, tous les deux députés insoumis de Seine-Saint-Denis, " vivent et font de la politique ensemble depuis vingt-cinq ans ", explique "Libération". Alexis Corbière, député LFI et Raquel Garrido, députée LFI - Premier jour de discussion à l'Assemblée Nationale du projet de réformes des retraites. © Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage © BestImage, Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage

3 / 11 Le quotidien est allé à la rencontre du couple pour son nouveau numéro paru ce jeudi 23 février dans les kiosques de l'hexagone Exclusif - Alexis Corbière et sa femme Raquel Garrido lors du meeting de la NUPES sur la réforme des retraites. Le 17 janvier 2023 © Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage © BestImage, Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage

4 / 11 Deux amoureux qui se sont construits ensemble politiquement, à une époque où leur courant politique avait le vent en poupe. Exclusif - Alexis Corbière et sa femme Raquel Garrido - TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présenté par Cyril Hanouna, diffusée en direct le 21 Septembre 2021 sur C8 - Paris le 21 Septembre 2021 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

5 / 11 " C'était les grandes années de la gauche ", s'est notamment souvenu le député PS (Parti socialiste, ndlr) Jérôme Guedj pour le quotidien. Raquel Garrido et Alexis Corbière - Lancement du livre "Sardou Regards" de B.Kossek à l'hôtel Raphael à Paris, France, le 15 avril 2019. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 11 Il se souvient que " Raquel était déjà très vivante ", tandis qu'Alexis était " plus posé " et " moins foutraque ". Exclusif - Raquel Garrido et Alexis Corbière - Deuxième jour de la Fête de l'Humanité au parc de la Courneuve le 16 septembre 2017. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

7 / 11 Leur relation est basée sur le respect. Clémence Guetté, Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière et sa femme Raquel Garrido, Adrien Quatennens - Arrivées aux obsèques de Alain Krivine au Crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris. Le 21 mars 2022 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

8 / 11 Alexis Corbière, député LFI et Raquel Garrido, députée LFI - Premier jour de discussion à l'Assemblée Nationale du projet de réformes des retraites. Le 6 février 2023 © Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage © BestImage

9 / 11 Exclusif - Alexis Corbière et sa femme Raquel Garrido - TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présenté par Cyril Hanouna, diffusée en direct le 21 Septembre 2021 sur C8 - Paris le 21 Septembre 2021 © Jack Tribeca / Bestimage (No Web - pour suisse et Belgique) © BestImage

10 / 11 Exclusif - Alexis Corbière et sa femme Raquel Garrido lors du meeting de la NUPES sur la réforme des retraites. Le 17 janvier 2023 © Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage