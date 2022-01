Diaporama Riyad Mahrez secrètement marié ! Six mois après ses fiançailles, il épouse Taylor Ward

Riyad Mahrez secrètement marié ! Six mois après ses fiançailles, il épouse Taylor Ward

Exclusif - Le joueur de football de Manchester City Riyad Mahrez et sa compagne Taylor Ward en soirée au Pam Pam lors du 74ème Festival International du Film de Cannes.

Rita Mahrez et son mari Riyad Mahrez à la première de "King Arthur - Legend Of The Sword" à Londres, le 10 mai 2017 © CPA/Bestimage