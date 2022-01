Riyad Mahrez secrètement marié ! Six mois après ses fiançailles, il épouse Taylor Ward

En voilà deux qui n'ont pas perdu de temps ! Moins de six mois après leur fiançailles et la bague d'un prix exorbitant offerte par Riyad Mahrez à Taylor Ward, voilà que le couple vient de se marier ! Une très bonne nouvelle pour tous les fans du joueur qui évolue en Angleterre, du côté de Manchester City depuis plusieurs années maintenant. Avant de partir avec l'Algérie pour disputer la Coupe d'Afrique des nations, le natif de Sarcelles a donc choisi de se marier avec celle qui partage sa vie depuis environ deux ans.

C'est le média britannique The Sun qui a sorti l'information et selon eux, les deux tourtereaux ont organisé une cérémonie musulmane traditionnelle connue sous le nom de Nikah. Ils ont signé un contrat qui signifie qu'ils sont mariés légalement selon la loi islamique. D'après des sources proches du joueur de 30 ans, une deuxième cérémonie devrait être organisée afin de rendre leur union légale en Angleterre. "Pour eux, c'était important de suivre les traditions de la religion (ndlr, de Riyad Mahrez)", a indiqué une source au journal.

Pour ce qui est de l'évènement en lui-même, il semblerait que le couple ait opté pour quelque chose d'assez sobre, en attendant le bouquet final qui devrait arriver prochainement. "La cérémonie était courte mais belle et elle a permis de lancer les festivités pour leur second mariage qui sera vraisemblablement le plus important. Taylor et Riyad sont super excités et très amoureux", ajoute cette même source.