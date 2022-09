Diaporama : Roger Federer : Ses 4 enfants présents à la Laver Cup, très rare apparition pour des adieux en famille

1 / 39 Roger Federer : Ses 4 enfants présents à la Laver Cup, très rare apparition pour des adieux en famille

Roger Federer (Sui) , Rafael Nadal (Esp) , Stefanos Tsitsipas (Gre) , Novak Djokovic (Ser) - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9.



Roger Federer (Sui) et sa femme Mirka - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9.



4 / 39 Roger Federer (Sui) et sa femme Mirka - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



Roger Federer (Sui) et ses enfants - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022.



Charlene Riva et Myla Rose Federer et l'un des fils de Roger Federer lors de son match contre Lloyd Harris à Wimbledon le 2 juillet 2019.

Mirka Federer avec ses quatre enfants (Charlene Riva, Myla Rose, Lenny, Leo) lors de la finale de Wimbledon opposant Roger Federer à Marin Čilić, à Londres, le 16 juillet 2017.

8 / 39 Roger Federer (Sui) et sa femme Mirka - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



9 / 39 Roger Federer (Sui) et ses enfants - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



10 / 39 Charlene Riva et Myla Rose Federer et l'un des fils de Roger Federer lors de son match contre Lloyd Harris à Wimbledon le 2 juillet 2019. © Purepeople Abaca

11 / 39 Mirka Federer avec ses quatre enfants (Charlene Riva, Myla Rose, Lenny, Leo) lors de la finale de Wimbledon opposant Roger Federer à Marin Čilić, à Londres, le 16 juillet 2017. © Purepeople Abaca

12 / 39 Roger Federer et ses enfants - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



13 / 39 Roger Federer - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



14 / 39 Mirka Federer, Charlene Riva et Myla Rose Federer et l'un des fils de Roger Federer lors de son match contre Lloyd Harris à Wimbledon le 2 juillet 2019. © Purepeople Abaca

15 / 39 Roger Federer (Sui), Rafael Nadal (Esp), - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



16 / 39 Roger Federer (Sui) et sa femme Mirka - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



17 / 39 Roger Federer (Sui) et sa femme Mirka - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



18 / 39 Roger Federer (Sui) et sa femme Mirka - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



19 / 39 Roger Federer (Sui) - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



20 / 39 Roger Federer (Sui), Rafael Nadal (Esp), - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



Mirka Federer avec ses quatre enfants (Charlene Riva, Myla Rose, Lenny, Leo) lors de la finale de Wimbledon opposant Roger Federer à Marin Čilić, à Londres, le 16 juillet 2017.

22 / 39 Roger Federer et ses enfants - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



23 / 39 Roger Federer (Sui) et son père - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



Mirka Federer avec ses jumeaux Lenny et Leo et les jumelles Charlene Riva et Myla Rose lors de la journées des enfants au Melbourne Park de Melbourne en marge de l'Open d'Australie, le 16 janvier 2016

25 / 39 Roger Federer (Sui), Rafael Nadal (Esp), - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



26 / 39 Mirka Federer avec ses jumeaux Lenny et Leo et les jumelles Charlene Riva et Myla Rose lors de la journées des enfants au Melbourne Park de Melbourne en marge de l'Open d'Australie, le 16 janvier 2016 © Purepeople Abaca

27 / 39 Roger Federer (Sui) et son père - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



Roger Federer - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9.

Tennis: Roger Federer bows out in tears during the Laver Cup at the O2 Arena in London on September 23, 2022. The pair Federer / Nadal (Europe) lost to Sock / Tiafoe (Rest of the world) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9.

29 / 39 Roger Federer (Sui) et Severin Luthi - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



30 / 39 Roger Federer - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage

Tennis: Roger Federer bows out in tears during the Laver Cup at the O2 Arena in London on September 23, 2022. The pair Federer / Nadal (Europe) lost to Sock / Tiafoe (Rest of the world) 4 -6, 7-6 (7/2), 11-9. © Purepeople BestImage

31 / 39 Roger Federer (Sui) et sa femme Mirka - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



32 / 39 Roger Federer (Sui) , Rafael Nadal (Esp) , Stefanos Tsitsipas (Gre) , Novak Djokovic (Ser) - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage

Tennis: Roger Federer bows out in tears during the Laver Cup at the O2 Arena in London on September 23, 2022. The pair Federer / Nadal (Europe) lost to Sock / Tiafoe (Rest of the world) 4 -6, 7-6 (7/2), 11-9. © Purepeople BestImage

33 / 39 Roger Federer (Sui), Rafael Nadal (Esp), - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



34 / 39 Roger Federer (Sui) - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



35 / 39 Roger Federer (Sui) - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



36 / 39 Roger Federer (Sui) , Rafael Nadal (Esp) , Stefanos Tsitsipas (Gre) , Novak Djokovic (Ser) - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage



Bjorn Borg, Roger Federer (Sui), Rafael Nadal (Esp), Novak Djokovic (Ser) - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022.



38 / 39 Roger Federer (Sui) , Rafael Nadal (Esp) , Stefanos Tsitsipas (Gre) , Novak Djokovic (Ser) - Tennis : Roger Federer, tire sa révérence en larmes, lors de Laver Cup à l'O2 Arena de Londres le 23 septembre 2022. La paire Federer/Nadal (Europe) s'est inclinée face à Sock/Tiafoe (Reste du monde) 4-6, 7-6 (7/2), 11-9. © Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage

Tennis: Roger Federer bows out in tears during the Laver Cup at the O2 Arena in London on September 23, 2022. The pair Federer / Nadal (Europe) lost to Sock / Tiafoe (Rest of the world) 4 -6, 7-6 (7/2), 11-9. © Purepeople BestImage