Roger Federer : Ses 4 enfants présents à la Laver Cup, très rare apparition pour des adieux en famille

Cette soirée du vendredi 23 septembre 2022, Roger Federer ne l'oubliera jamais. Après avoir perdu son double avec Rafael Nadal (ils se sont inclinés face à à la paire américaine Frances Tiafoe -Jack Sock, 6-4, 6-7 (2/7), 9-11), le champion suisse de 41 ans a officiellement fait ses adieux, en larmes. Roger Federer est un tennisman à la retraite.

Parmi les milliers de spectateurs présents à l'O2 Arena de Londres Mirka, la femme de Roger Federer depuis plus 2009, mais aussi leurs enfants. Mirka et Roger Federer sont les heureux parents de autre enfants, deux paires de jumeaux, qui ne se montrent qu'à de très rares occasions. Myla et Charlene sont nées en juillet 2009 et Leo et Lenny sont nés en 2014. La dernière fois qu'ils étaient apparus officiellement remonte à plusieurs années, c'était en 2019 lorsque leur papa jouait à Wimbledon.

Tout comme Roger Federer, sa femme Mirka et leurs enfants qui ont bien grandi n'ont pu retenir leurs larmes hier soir. L'émotion était bien trop grande, à tel point que même Rafael Nadal, son plus grand rival sur les courts, mais aussi son ami, a craqué.

"Je n'ai pas tellement été stressé", a assuré Roger Federer même si, après un an et demi sans jouer et avec un genou droit qui l'a contraint à cette retraite, il craignait "un pépin au mollet ou un dos bloqué pendant le match, donc je suis vraiment content de l'avoir fini". Se penchant sur son parcours exceptionnel, le Suisse a assuré qu'il le "recommencerait sans rien y changer". "Cela n'aurait jamais dû être comme ça, j'aimais juste jouer au tennis et passer du temps avec mes amis. Je n'aurais jamais pensé que ça se terminerait ici, ça a été un parcours parfait", a-t-il confié. Le plus dur pour lui a été d'évoquer sa famille présente dans les tribunes.