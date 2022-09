Roger Federer marié : une cérémonie intimiste alors Mirka était déjà enceinte

C'est le moment qu'attendent et redoutent à la fois tous les fans de Roger Federer. Il y a quelques jours, la légende du tennis a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il s'apprêtait à tirer sa révérence après plus de 20 ans d'une carrière extraordinaire. "Il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière", a-t-il déclaré, plongeant dans l'émoi le monde du tennis et ses millions de fans. À 41 ans, le Suisse aura tout gagné, terminant avec 20 tournois du Grand Chelem à son actif et pour ses adieux, il a vu les choses en grand. C'est ce soir qu'il va dire au revoir à ce sport qui lui a tant donné lors de la Laver Cup, qui se tient à Londres. Et quoi de mieux qu'un match de double au côté de son rival et ami de toujours, Rafael Nadal.

Une rencontre attendue par la planète entière et les stars devraient être au rendez-vous ce soir à Londres. Dans les tribunes, on devrait forcément retrouver ses quatre enfants, mais également sa femme, Mirka, qui partage sa vie depuis plus de 22 ans. L'ancienne joueuse de tennis slovaque a rencontré l'homme de sa vie en 2000 et depuis leur histoire se poursuit comme dans un conte de fées. Pour concrétiser leur amour, les deux tourtereaux décident de se marier le 11 avril 2009, lors d'une cérémonie organisée en Suisse, à Bâle, dans la ville natale de Roger Federer.

Mirka déjà bien enceinte au moment du mariage

Un beau mariage resté secret et qui s'est passé dans un cadre très intimiste et rares sont les photos qui sont sorties dans la presse. Seules quelques photos ont été dévoilées, et on peut voir que Mirka dévoile déjà un joli ventre rond, elle qui attend ses jumelles, Myla et Charlene. Quelques jours après la cérémonie, Roger Federer s'est exprimé lors de son passage à Monaco et visiblement, tout s'est passé très vite. "C'était un moment très spécial. Je m'attendais à être moins nerveux que ça. On a décidé de se marier il y a quelques semaines seulement. On ne voulait pas de mariage gigantesque. Il n'y avait pas d'autres joueurs de tennis présents, juste la famille et des amis très proches", explique-t-il, avant de conclure joliment : "Le mariage, ça change la vie."