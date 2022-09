Roger Federer annonce sa retraite : son rival Rafael Nadal brise le silence avec un message poignant

Après Serena Williams, c'est au tour de Roger Federer, qui compte pas moins de 20 titres de Grand Chelem à son actif, d'annoncer la fin de sa carrière à 41 ans et après vingt quatre ans de compétition. C'est donc une légende qui s'en va, alors qu'une autre, son plus grand rival, vient de lui adresser un vibrant hommage sur Instagram. Il s'agit bien entendu de l'Espagnol Rafael Nadal, qui a affronté le Suisse pendant de longues années, se battant notamment avec lui pour les premières places mondiales ainsi que pour remporter les tournois les plus prestigieux du circuit ATP comme Roland Garros et l'US Open.

"Cher Roger, mon ami et rival. J'aurais aimé que ce jour ne soit jamais arrivé... c'est un triste jour pour moi personnellement et pour les sportifs du monde entier. Je vous l'ai dit quand nous avons parlé et maintenant c'est ici. Ce fut un plaisir mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec vous, en vivant tant de moments incroyables sur le terrain et en dehors. Nous aurons encore beaucoup de moments à partager ensemble à l'avenir, il y a encore beaucoup de choses à faire ensemble, nous le savons. Pour l'instant, je te souhaite vraiment tout le bonheur avec ta femme, Mirka, tes enfants, ta famille et profite de ce qui t'attend. Je vous verrai à Londres au @lavercup", a commenté le n°3 mondial.