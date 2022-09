Roger Federer : Le Suisse annonce sa retraite à 41 ans, message touchant pour son "incroyable" Mirka

Difficile d'imaginer le tennis sans Serena Williams et Roger Federer , et pourtant... A peine quelques semaines après l'annonce de la retraite de la légende américaine à l'US Open, c'est le Suisse qui vient d'annoncer qu'il mettait un terme à son immense carrière à 41 ans et après vingt quatre ans de compétition. Dans une longue lettre publiée sur son compte Instagram, il revient sur les raisons de cet arrêt et en profite pour adresser un magnifique message à sa femme, Mirka, qu'il a rencontrée en 2000.

Confirmant d'abord qu'on le verrait bien à la Laver Cup, une compétition hors du circuit qu'il avait prévue de jouer de longue date notamment avec Rafael Nadal et Novak Djokovic, il explique ensuite qu'après avoir joué "1500 matchs", il connait "son corps et ses limites" et qu'il trouve préférable de s'arrêter, le tennis ayant été "plus généreux avec lui qu'il aurait pu en rêver".

Mais les lignes suivantes sont bien plus émouvantes : il y évoque en effet son "incroyable" épouse Mirka, qui a vécu "chaque minute avec" lui, en l'échauffant "avant les finales" et en assistant notamment à des "centaines de matches", même "enceinte de huit mois". Il faut dire que la quarantenaire connait aussi bien le tennis que son époux : originaire de Slovaquie mais naturalisée Suisse, elle a elle-même poursuivi une belle carrière de 1996 à 2002. Deux ans avant sa retraite, elle avait même participé aux Jeux Olympiques, où elle avait rencontré celui qui deviendrait neuf ans plus tard son mari.