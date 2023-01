Roger Federer : Rare sortie avec Mirka pour la Fashion Week, le couple très chic pour le défilé Chanel

C'est une annonce qui a attristé le monde du sport et du tennis en particulier. Le 15 septembre dernier, Roger Federer a indiqué qu'il prenait sa retraite, plongeant des millions de fans dans le désarroi le plus total. "Il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière", a écrit le suisse dans un communiqué qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux, ainsi que les autres stars du tennis. Après des adieux très émouvants et un moment fort qui restera gravé entre lui et son rival et ami de toujours Rafael Nadal, le sportif de 41 ans a décidé de prendre du bon temps.

Francophone, Roger Federer se trouve actuellement à Paris avec sa femme, Mirka et ils ont décidé de faire le tour des défilés de la Fashion Week. Ce 24 janvier, le couple se trouvait au défilé Haute Couture printemps/été de Chanel, qui avait lieu au Grand Palais Éphémère, près de l'École militaire, en présence de nombreuses autres stars, à l'image de Marion Cotillard ou Vanessa Paradis. Le sportif était particulièrement élégant dans son costume gris, tout comme la mère de ses enfants, très chic dans son ensemble de la marque de luxe française (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Le couple très bien accompagné pour le défilé Dior

Tant qu'à être à Paris pour la Fashion Week, Roger Federer et sa femme en ont profité pour faire le tour des défilés, puisqu'ils étaient hier au défilé de mode Haute-Couture Christian Dior, qui s'est tenu dans le célèbre musée Rodin et ils étaient très bien accompagnés. Au fil de sa carrière, le Suisse a lié un lien très fort avec la papesse de la mode, Anna Wintour et c'est fort logiquement qu'elle était accompagnée du couple pour assister à cet évènement attendu. Une quatrième star était de la partie puisque le réalisateur australien Baz Luhrmann, à qui l'on doit notamment le biopic sur la vie d'Elvis Presley, a pris la pose avec eux pour les photographes.

Amoureux de mode et de belles choses, Roger Federer est comme un poisson dans l'eau à Paris actuellement !