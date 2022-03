Diaporama Scarlett Johansson maman : ce passé qu'elle veut absolument cacher à sa fille Rose...

Scarlett Johansson et son fiancé Colin Jost lors du photocall des arrivées de la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Hollywood and Highland à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 9 février 2020.

Scarlett Johansson et son fiancé Colin Jost lors du photocall des arrivées de la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Hollywood and Highland à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 9 février 2020.

Scarlett Johansson et son fiancé Colin Jost - Photocall - 26ème cérémonie annuelle des "Screen Actors Guild Awards" ("SAG Awards") au "Shrine Auditorium" à Los Angeles, le 19 janvier 2020. © Kevin Sullivan via ZUMA Wire / Bestimage

Scarlett Johansson et son fiancé Colin Jost lors du photocall des arrivées de la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Hollywood and Highland à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 9 février 2020.

12 / 18

Scarlett Johansson et son fiancé Colin Jost - 26ème cérémonie annuelle des "Screen Actors Guild Awards" ("SAG Awards") au "Shrine Auditorium" à Los Angeles, le 19 janvier 2020.

Los Angeles, CA - Celebrities attend the 26th Annual "Screen Actors Guild Awards" ceremony held at The Shrine Auditorium on January 19th 2020.