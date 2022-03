Scarlett Johansson maman : Ce passé qu'elle veut absolument cacher à sa fille Rose...

Ce n'est parce qu'on a gagné un Oscar, qu'on joue une héroïne Marvel depuis des années ou que l'on fait régulièrement partie des femmes les plus puissantes du monde qu'on ne se pose pas les mêmes questions que toutes les mamans ! Scarlett Johansson en fait aujourd'hui l'expérience particulière avec sa fille Rose, 7 ans, fruit de ses amours passés avec le français Romain Dauriac.

En effet, comme elle l'expliquait dans l'émission très populaire de Drew Barrymore , elle tente en ce moment de lui cacher un aspect de sa jeunesse : elle a fumé il y a quelques années. "Ma fille a dû me le demander déjà. J'ai fumé quand j'étais plus jeune et j'en ai tellement honte. Je ne veux pas qu'elle puisse penser que j'ai trouvé ça cool parce que je ne veux pas qu'elle fume, jamais de la vie", a-t-elle expliqué.

"C'est comme ça que ça marche, non ? Tu interdis à tes enfants de faire des choses et normalement, ils ne le font pas. Alors, oui, j'espère que ça va se passer comme ça pour moi !" Et l'actrice n'a pas fini de s'inquiéter : après Rose, viendra son deuxième enfant, le petit Cosmo, aujourd'hui âgé de 7 mois, qu'elle a eu avec son mari actuel, le comédien Colin Jost.

Il faut dire que la petite Rose arrive à un âge où l'on pose des questions : l'actrice avait raconté qu'elle lui demandait absolument tout. "Pourquoi tu fronces les sourcils ? Pourquoi tu maquilles tes cils ? Qu'est ce qu'un tampon ? Pourquoi tu portes des sous-vêtements comme ça ?" demande la petite fille à sa maman, qui a bien du mal à répondre à tout.

"J'ai essayé de lui expliquer pourquoi je ne voulais pas qu'on voie mes sous-vêtements sous mon pantalon. Elle n'a pas compris, elle m'a dit 'Mais tu portes des sous-vêtements !' Alors je lui ai dit que c'est vrai, c'est bizarre." Une petite fille très intelligente qui rajoute comme corde à son arc le fait de parler français, avec son père Romain Dauriac. Et ça ne fait que commencer pour l'actrice qui devra ensuite gérer l'adolescence de ses deux enfants !