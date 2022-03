Scarlett Johansson mariée : Rares confidences intimes sur son époux Colin Jost !

A les voir poser main dans la main sur les tapis rouges ou se faire des blagues lors de leurs discours, on ne peut pas vraiment douter de l'amour entre Scarlett Johansson et son époux Colin Jost. Après leur mariage en 2020, tous les deux ont d'ailleurs accueilli en août dernier un petit garçon, Cosmo. Cependant, l'actrice américaine a confié ce mercredi 2 mars qu'en matière de beauté, Colin lui avait réservé... quelques surprises !

En effet, en interview pour InStyle, et alors qu'elle abordait sa routine beauté, la jeune femme a expliqué que son mari était "le premier de tous [s]es partenaires à mettre de la crème pour les yeux". L'acteur, qui aura 40 ans en juin, fait donc très attention à sa peau, un réflexe qui plait à sa femme, souvent désignée comme l'une des plus belles femmes du monde.

Mais celle-ci a révélé un autre moment qui l'a fait beaucoup rire : celui où son mari a voulu se faire un masque... chauffant. "J'avais oublié de dire à Colin que le masque allait chauffer et il a tout de suite pensé qu'il faisait une réaction allergique", s'est elle souvenue en riant. "Il me disait : 'Ca coule et mon visage est en train de fondre !'. Il était totalement paniqué !"

Une expérience que l'auteur du Saturday Night Live ne réitèrera pas tout de suite, au vu de la frayeur faite. Le père du petit Cosmo reste tout de même le super-héros de sa femme, qui l'a épousé en 2020, alors que la pandémie était à son apogée. Pour l'occasion, tous les invités portaient des masques "Jost 2021" et avaient été testés. Une cérémonie particulière dont l'actrice se souvient avec tendresse.

"Même si c'était en petit comité, c'était très beau. Nous étions tellement heureux de voir des gens que nous n'avions pas vus depuis si longtemps. On s'est senti chanceux de pouvoir se réunir de cette façon", avait-elle raconté à People. Et le mariage, Scarlett Johansson connait bien !

L'actrice américano-danoise a en effet déjà été mariée deux fois : en 2008, elle avait épousé le comédien Ryan Reynolds avant de divorcer deux ans plus tard. En 2014, quelques mois après la naissance de leur fille Rose, elle avait également passé la bague au doigt du français Romain Dauriac, une union qui n'a pas duré non plus. Cette fois, on lui souhaite que ça marche !