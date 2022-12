Diaporama : Sébastien Chabal : Photos de sa discrète femme Annick, "un petit brin de femme" au gabarit très différent de lui

Sébastien Chabal et sa femme - Inauguration 'du salon "Jardins" au Jardin des Tuileries, à Paris le 31 mai 2012. © BestImage

Sébastien Chabal, sa femme et sa fille - Inauguration 'du salon "Jardins" au Jardin des Tuileries, à Paris le 31 mai 2012. © BestImage

Sébastien Chabal et sa femme - Inauguration 'du salon "Jardins" au Jardin des Tuileries, à Paris le 31 mai 2012. © BestImage

Sébastien Chabal et sa femme - Inauguration 'du salon "Jardins" au Jardin des Tuileries, à Paris le 31 mai 2012. © BestImage

Sébastien Chabal, sa femme et sa fille - Inauguration 'du salon "Jardins" au Jardin des Tuileries, à Paris le 31 mai 2012. © BestImage

Sébastien Chabal et sa femme - Inauguration 'du salon "Jardins" au Jardin des Tuileries, à Paris le 31 mai 2012. © BestImage

Sébastien Chabal et l'aigle MEFI, la mascotte de l'OGC Nice, l'équipe de football niçoise © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

Christophe Dominici, Sébastien Chabal et Lionel Nallet - Match France-Irlande au Stade de France à Paris, Coupe du monde 2007. © BestImage

14 / 16