Diaporama : Selena Gomez en couple avec un célèbre chanteur anglais, un ex de Gigi Hadid ?

1 / 20 Selena Gomez en couple avec un célèbre chanteur anglais, un ex de Gigi Hadid ?

2 / 20 Ce week-end Selena Gomez a été aperçue très proche d'un célèbre chanteur anglais lors d'un dîner romantique à New-York. Selena Gomez au photocall de la 80ème cérémonie des Golden Globe, au "Beverly Hilton" à Los Angeles. © BestImage, Zuma Press / Bestimage

3 / 20 L'heureux élu n'est tout autre que l'ancien membre des One Direction, Zayn Malik. Zayn Malik (du groupe One Direction) à la soirée des "BBC Music Awards" à Londres, le 11 décembre 2014. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 20 Quelques semaines avant, la chanteuse de 30 ans avait été aperçue au bras du chanteur de The Chainsmokers, Andrew Taggart. Selena Gomez au photocall de la 80ème cérémonie des Golden Globe, au "Beverly Hilton" à Los Angeles, le 10 janvier 2023. © BestImage, Zuma Press / Bestimage

5 / 20 Selena Gomez était déjà sortie en 2017 avec l'ex de Bella Hadid, The Weeknd. The Weeknd (Abel Tesfaye) et sa compagne Selena Gomez lors du MET Gala de 2017 sur le thème de "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art Of The In-Between" à New York, le 1er mai 2017 © Christopher Smith / Zuma Press / Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

6 / 20 Avant Selena Gomez, Zayn malik était en couple avec le top model Gigi Hadid. Zayn Malik à la 60ème soirée annuelle des Grammy Awards à Madison Square Garden à New York, le 28 janvier 2018 © Chris Delmas/Bestimage © BestImage, Chris Delmas / Bestimage

7 / 20 De son côté, Gigi Hadid s'est exprimée à ce sujet et n'est pas contre cette nouvelle relation. Gigi Hadid au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

8 / 20 The Weeknd et sa compagne Bella Hadid au photocall des Los Angeles Fashion Awards 2016 à l'hôtel Sunset Tower le 20 mars 2016. © Lisa O'Connor via ZUMA Wire / Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

9 / 20 Justin bieber et Selena Gomez au American music awards au Nokia theatre à Los Angeles le 20 novembre 2011. © BestImage, FAMEFLYNET / BESTIMAGE

10 / 20 Selena Gomez au photocall de la première du film "Selena Gomez, My mind and me" à Hollywood le 2 novembre 2022. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

11 / 20 Zayn Malik lors de la soirée 40 Principales Music Awards à Madrid le 12 décembre 2014 © BestImage, STARMAX / BESTIMAGE

13 / 20 Gigi Hadid et son compagnon Zayn Malik sortent déjeuner à New York avec leur fille Khai dans une poussette le 25 mars 2021. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

15 / 20 Zayn Malik des One Direction au Today show à New York le 23 juillet 2013. © BestImage, STARMAX / BESTIMAGE

16 / 20 The Weeknd (Abel Tesfaye) et sa compagne Selena Gomez - Photocall du MET 2017 Costume Institute Gala sur le thème de "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art Of The In-Between" à New York, le 1er mai 2017 © Christopher Smith / Zuma Press / Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

17 / 20 Zayn Malik des One Direction a donné un concert sur le plateau de l'emission "Today" au Rockefeller Center à New York, le 23 aout 2013. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

18 / 20 Zayn Malik et sa compagne Gigi Hadid au Met Gala le 2 mai 2016 à New-York. © BestImage, Agence - Bestimage

19 / 20 Zayn Malik à la 60ème soirée annuelle des Grammy Awards à Madison Square Garden à New York, le 28 janvier 2018 © Chris Delmas/Bestimage © BestImage, Chris Delmas / Bestimage