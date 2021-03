Diaporama Serge Gainsbourg et Jane Birkin "se mettaient sur la gueule" : Charlotte partage de sombres souvenirs

Serge Gainsbourg et Jane Birkin "se mettaient sur la gueule" : Charlotte partage de sombres souvenirs

Archives - Serge Gainsbourg et Jane Birkin lors du Festival de Cannes.

Archives - Serge Gainsbourg et Jane Birkin chez Raspoutine.

Archives - Judy Campbell entourée de sa fille Jane Birkin et de sa petite-fille Charlotte Gainsbourg - Hommage à Serge Gainsbourg à Londres. 1994.

Archives - Serge Gainsbourg et Jane Birkin lors d'une soirée franco-italienne.

Archives - Serge Gainsbourg et Jane Birkin sur le plateau de l'émission de TF1 "Numéro 1 à Michel Sardou". 1975.

Archives - Jacques Martin et Stéphane Collaro reçoivent dans leur émission "Collaro Show" Claude François, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Serge Gainsbourg et Jane Birkin en 1982. © Patrick Carpentier / Bestimage

Charlotte Gainsbourg et Kate Barry - Inauguration de la galerie cinéma d'Anne Dominique Toussaint et vernissage de l'exposition "Point of View" de Kate Barry. Paris, le 25 septembre 2013.