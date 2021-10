Diaporama Sonia Rolland élégante et enjouée face au prince Albert de Monaco à Saint-Tropez

1 / 36 Sonia Rolland élégante et enjouée face au prince Albert de Monaco à Saint-Tropez

2 / 36 Sonia Rolland et le prince Albert II de Monaco, durant la soirée d'ouverture des 23èmes Rencontres internationales du cinéma des antipodes à Saint Tropez, avec une avant première du film documentaire Alick et Albert au cinéma La Renaissance, place des Lices. © Bruno Bebert / Bestimage

3 / 36 Bernard Bories, le président du Cinéma des Antipodes, et le prince Albert II de Monaco durant la soirée d'ouverture des 23èmes Rencontres internationales du cinéma des antipodes à Saint Tropez, le 13 octobre 2021 © Bruno Bebert / Bestimage

4 / 36 Bernard Bories, le président du Cinéma des Antipodes, et le prince Albert II de Monaco durant la soirée d'ouverture des 23èmes Rencontres internationales du cinéma des antipodes à Saint Tropez, le 13 octobre 2021 © Bruno Bebert / Bestimage

5 / 36 Samuel Le Bihan, le prince Albert II de Monaco et Sylvie Siri, la maire de Saint-Tropez, durant la soirée d'ouverture des 23èmes Rencontres internationales du cinéma des antipodes à Saint Tropez, le 13 octobre 2021 © Bruno Bebert / Bestimage

6 / 36 Sonia Rolland durant la soirée d'ouverture des 23èmes Rencontres internationales du cinéma des antipodes à Saint Tropez, le 13 octobre 2021, © Bruno Bebert / Bestimage

7 / 36 Robert Calcagno, le directeur général et porte-parole de l'Institut océanographique de Monaco, durant la soirée d'ouverture des 23èmes Rencontres internationales du cinéma des antipodes à Saint Tropez, le 13 octobre 2021 © Bruno Bebert / Bestimage

8 / 36 Sonia Rolland, Samuel Le Bihan et le prince Albert II de Monaco durant la soirée d'ouverture des 23èmes Rencontres internationales du cinéma des antipodes à Saint Tropez, le 13 octobre 2021© Bruno Bebert / Bestimage

9 / 36 Sonia Rolland, le prince Albert II de Monaco, et Sylvie Siri, la maire de Saint-Tropez, durant la soirée d'ouverture des 23èmes Rencontres internationales du cinéma des antipodes à Saint Tropez, le 13 octobre 2021, avec une avant première du film documentaire Alick et Albert au cinéma La Renaissance, place des Lices. Avant cette projection, les invités ont pu découvrir une exposition photo retraçant les moments forts de ce film documentaire où le prince Albert II de Monaco est l'un des personnages principaux. Cet événement va se dérouler du 13 au 17 octobre. Ce documentaire réalisé par Douglas Watkin, dès novembre 2018, où Alick Tipoti, artiste insulaire et militant des langues indigènes, accueille S.A.S. le prince Albert II de Monaco sur l'île de Badu, dans le détroit de Torrès, au nord de l'Australie. Cette première visite d'un chef d'Etat étranger dans la communauté Badulgal fait suite à une rencontre à Monaco en 2016 à l'occasion de l'exposition " Taba Naba ", présentée au Musée océanographique. L'artiste et le prince sont tous deux animés par l'héritage de leurs ancêtres et par leur engagement personnel envers le monde naturel, en particulier l'océan. Ils discutent des similitudes et des contrastes de leurs petites communautés si éloignées l'une de l'autre, et réfléchissent aux sociétés patriarcales et à la crise environnementale qu'elles traversent. Alick et les habitants de Badu partagent avec le prince Albert II leur mode vie menacé par la pollution de l'océan - filets fantômes et plastiques - et par le changement climatique. © Bruno Bebert / Bestimage

30 / 36 Sonia Rolland de la série TROPIQUES CRIMINELS - Photocalls sur le ponton de l'hôtel Barrière Le Majestic lors de la 4ème édition de Canneseries au Palais des Festivals à Cannes. Le 13 octobre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage

31 / 36 Sonia Rolland de la série TROPIQUES CRIMINELS - Photocalls sur le ponton de l'hôtel Barrière Le Majestic lors de la 4ème édition de Canneseries au Palais des Festivals à Cannes. Le 13 octobre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage

32 / 36 Samuel Le Bihan de la série ALEX HUGO - Photocalls sur le ponton de l'hôtel Barrière Le Majestic lors de la 4ème édition de Canneseries au Palais des Festivals à Cannes. Le 13 octobre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage

33 / 36 Marco Prince - Photocalls sur le ponton de l'hôtel Barrière Le Majestic lors de la 4ème édition de Canneseries au Palais des Festivals à Cannes. Le 13 octobre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage

34 / 36 Sonia Rolland, Béatrice de le Boulaye de la série TROPIQUES CRIMINELS - Photocalls sur le ponton de l'hôtel Barrière Le Majestic lors de la 4ème édition de Canneseries au Palais des Festivals à Cannes. Le 13 octobre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage

35 / 36 Sonia Rolland, Béatrice de le Boulaye de la série TROPIQUES CRIMINELS - Photocalls sur le ponton de l'hôtel Barrière Le Majestic lors de la 4ème édition de Canneseries au Palais des Festivals à Cannes. Le 13 octobre 2021 © Christophe Aubert via Bestimage