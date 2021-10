Sonia Rolland élégante et enjouée face au prince Albert de Monaco à Saint-Tropez

Si vous travaillez dans l'audiovisuel, il y a de grandes chances que l'on vous croise sur la Côte d'Azur cette semaine. Deux évènements majeurs s'y déroulent : le festival Canneséries, pour sa 4e édition, mais également les Rencontres internationales du cinéma des antipodes, à Saint-Tropez. Pour sa 23e édition et après une année blanche, Covid-19 oblige, le rendez-vous cinématographique a prévu toute une diversité d'oeuvres.

Il s'est d'ailleurs ouvert en présence du prince Albert de Monaco, l'un des deux personnages principaux du film documentaire Alick and Albert, du réalisateur Douglas Watkin. Avant cette projection, les invités ont pu découvrir une exposition photo retraçant les moments forts de ce film documentaire où le prince Albert II de Monaco est l'un des personnages principaux. De nombreuses personnalités étaient présentes pour l'ouverture, à l'image de Sonia Rolland et de Samuel Le Bihan .

Bernard Bories, le président du Cinéma des Antipodes, Sylvie Siri, la maire de Saint-Tropez, Robert Calcagno, le directeur général et porte-parole de l'Institut océanographique de Monaco, Greta Morton Elangué, la présidente du Jury, Lilly-Fleur Pointeaux, Pierre Dartout et le ministre d'Etat de Monaco, Gérard Krawczyk étaient également présents pour cette belle soirée d'ouverture.

Dans Alick and Albert, réalisé par Douglas Watkin, Alick Tipoti, artiste insulaire et militant des langues indigènes, accueille le prince Albert II de Monaco sur l'île de Badu, dans le détroit de Torrès, au nord de l'Australie. Cette première visite d'un chef d'Etat étranger dans la communauté Badulgal fait suite à une rencontre à Monaco en 2016 à l'occasion de l'exposition "Taba Naba", présentée au Musée océanographique. L'artiste et le prince sont tous deux animés par l'héritage de leurs ancêtres et par leur engagement personnel envers le monde naturel, en particulier l'océan. Ils discutent des similitudes et des contrastes de leurs petites communautés si éloignées l'une de l'autre, et réfléchissent aux sociétés patriarcales et à la crise environnementale qu'elles traversent.