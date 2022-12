Diaporama : Stéphanie de Monaco : Ce jour où Yannick Noah lui a donné "des sueurs froides"

1 / 13 Stéphanie de Monaco : Ce jour où Yannick Noah lui a donné "des sueurs froides"

2 / 13 La princesse Stéphanie de Monaco lors de la conférence de présentation des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III de Monaco au Palais de Monaco. © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

3 / 13 Exclusif - Yannick Noah - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 13", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 21 octobre sur France 3. Pour cette nouvelle émission de "La boîte à secrets", Faustine Bollaert accueille Y. Noah, A. Bent et G. Montagné pour une soirée toujours plus festive et émouvante. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

4 / 13 La princesse Stéphanie de Monaco et Dominique Serra, fondatrice et organisatrice du rallye, donnent le départ de la 31ème édition du Rallye des Gazelles ("Rallye Aïcha des e-gazelles") sur la place du Palais Princier à Monaco, le 18 mars 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

5 / 13 Exclusif - Yannick Noah A - Match caritatif entre le Variétés Club de France et une sélection des anciens de l'Aviron Bayonnais au profit de 3 associations "Plus de Vie", "URMA" (Unité de recherche sur les mouvements anormaux de l'enfant) et l'association basque "Life is Rose"au stade Jean Dauger à Bayonne le 16 octobre 2019. © BestImage

6 / 13 La princesse Stéphanie de Monaco et le prince Albert II de Monaco lors de la conférence de présentation des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III de Monaco au Palais de Monaco, le 28 septembre 2022. La Princesse Stéphanie sera en charge, avec le Prince Albert II, des événements qui se dérouleront en 2023. De nombreuses personnalités monégasques font également partie du comité d'organisation. © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

7 / 13 Exclusif - Yannick Noah lors du St-Barth Family Festival 2019 à l'hôtel Manapany sur l'île de Saint-Barthélemy, Antilles française, France, le 8 août 2019. © Xavier Merchet-Thau/PhotoStBarth/Bestimage © BestImage, © Xavier Merchet-Thau/PhotoStBarth/Bestimage

8 / 13 La princesse Stéphanie de Monaco lors de la conférence de présentation des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III de Monaco au Palais de Monaco, le 28 septembre 2022. La Princesse Stéphanie sera en charge, avec le Prince Albert II, des événements qui se dérouleront en 2023. De nombreuses personnalités monégasques font également partie du comité d'organisation. © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel

9 / 13 Exclusif - Yannick Noah - Backstage - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 13", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 21 octobre sur France 3. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

10 / 13 La princesse Stéphanie de Monaco lors de la conférence de présentation des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III de Monaco au Palais de Monaco, le 28 septembre 2022. La Princesse Stéphanie sera en charge, avec le Prince Albert II, des événements qui se dérouleront en 2023. De nombreuses personnalités monégasques font également partie du comité d'organisation. © Dylan Meiffret/Nice Matin/Bestimage © BestImage, Dylan Meiffret

11 / 13 Jenaye, Eleejah, Joalukas Noah, son père Yannick Noah lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

12 / 13 La princesse Stéphanie de Monaco et Dominique Serra, fondatrice et organisatrice du rallye, donnent le départ de la 31ème édition du Rallye des Gazelles ("Rallye Aïcha des e-gazelles") sur la place du Palais Princier à Monaco, le 18 mars 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert