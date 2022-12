Stéphanie de Monaco : Ce jour où Yannick Noah lui a donné "des sueurs froides"

Si Yannick Noah est une personne au tempérament posé et au sens de la fête prononcé, il lui arrive parfois de se retrouver dans des situations compliquées, comme ce fut le cas il y a quelques années lors d'un évènement caritatif. Il faut dire que l'ancien tennisman est rapidement devenu un chanteur à succès très demandé après sa superbe carrière sportive. Dernier vainqueur français masculin d'un tournoi du Grand Chelem, l'homme de 62 ans enchaîne les tubes depuis de longues années maintenant, au point d'attirer l'intérêt de la famille princière de Monaco.

En juillet 2010, Stéphanie de Monaco a organisé l'évènement Fight Aids Monaco, pour venir en aide à l'association de prévention et de lutte contre le sida dont elle était présidente à l'époque. Pour l'occasion, elle a fait appel à de nombreux artistes tous les deux ans pour ce concert qui a rassemblé au fil des ans des stars comme Amel Bent, Jenifer ou encore Patrick Bruel. Pour l'édition de 2010, Son Altesse Royale avait choisi de convier le très populaire Yannick Noah pour une fête qui s'annonçait grandiose. Malheureusement, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu pour l'ancienne femme de Daniel Ducruet, qui a dû attendre un bon moment avant de voir enfin débarquer l'interprète de Saga Africa.

Il a fallu annuler la conférence de presse et la séance photo prévue avec la princesse Stéphanie

En effet, comme nos confrères de Nice-Matin l'ont expliqué à l'époque, Yannick Noah, vedette annoncée de l'évènement et qui était installé à New-York à l'époque, a entretenu un long silence radio, donnant de sacrés maux de tête à Stéphanie de Monaco et ses équipes. "Yannick Noah a donné des sueurs froides aux organisateurs en ne donnant aucune nouvelle de sa position avant le concert prévu en fin de soirée. Il a fallu annuler la conférence de presse et la séance photo prévue avec la princesse Stéphanie", racontait alors le quotidien régional au moment des faits. Malgré tout, le père de Joakim Noah était bien présent sur scène pour assurer le show !

Un moment certainement assez angoissant pour Stéphanie de Monaco, mais on espère qu'elle n'en n'a pas tenu rigueur à Yannick Noah !