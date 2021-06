Diaporama Stéphanie de Monaco : Sa fille Pauline Ducruet plus épanouie que jamais dans les bras de Maxime

Stéphanie de Monaco : Sa fille Pauline Ducruet plus épanouie que jamais dans les bras de Maxime

La princesse Stéphanie de Monaco et sa fille la styliste Pauline Ducruet lors du défilé de mode prêt-à-porter "Alter" automne-hiver lors de la semaine de la mode à Paris, France. © Olivier Borde/Bestimage

Pauline Ducruet et son compagnon Maxime Giaccardi - Soirée Amber Lounge Fashion Show au Grimaldi Forum pendant le 78ème Grand Prix de Monaco le 21 mai 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

Pauline Ducruet et son petit ami Maxime Giaccardi sur Instagram, 2021.

Pauline Ducruet et son petit ami Maxime Giaccardi sur Instagram, 2021.

Pauline Ducruet et son petit ami Maxime Giaccardi sur Instagram, février 2021.

Pauline Ducruet et son petit ami Maxime Giaccardi sur Instagram, février 2021.

Pauline Ducruet et son compagnon Maxime Giaccardi - Soirée Amber Lounge 2021 Fashion Show au Grimaldi Forum pendant le 78ème Grand Prix de Monaco, le 21 mai 2021. © Jean-François Ottonello / Nice Matin /Bestimage

Pauline Ducruet et son compagnon Maxime Giaccardi - Soirée Amber Lounge 2021 Fashion Show au Grimaldi Forum pendant le 78ème Grand Prix de Monaco, le 21 mai 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

Pauline Ducruet et son compagnon Maxime Giaccardi - Soirée Amber Lounge 2021 Fashion Show au Grimaldi Forum pendant le 78ème Grand Prix de Monaco, le 21 mai 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

La princesse Stéphanie de Monaco et ses filles, Camille Gottlieb et la styliste Pauline Ducruet lors du défilé de mode prêt-à-porter "Alter" automne-hiver 2020/2021 lors de la semaine de la mode à Paris, France, le 25 février 2020. © Olivier Borde/Bestimage

Pauline Ducruet et son petit ami Maxime sur Instagram, le 13 juin 2021.

14 / 22

Exclusif - Pauline Ducruet, la princesse Stéphanie de Monaco, Camille Gottlieb (marraine de Monaco One), le prince Albert II de Monaco, la princesse Caroline de Hanovre, Pauline Ducruet lors du baptême de la navette "Monaco One" qui reliera les ports de Monaco et Vintimille, à Monaco, le 8 mars 2021. © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage