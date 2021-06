Stéphanie de Monaco : Sa fille Pauline Ducruet plus épanouie que jamais dans les bras de Maxime

"Du vin, de la nourriture et de l'amour" : que demander de plus ? A priori rien, du moins pour Pauline Ducruet et son petit ami Maxime Giaccardi. Ces derniers jours ensoleillés, les amoureux les ont passés au grand air, à déguster des vins du Sud et des plats étoilés signés Yannick Alléno. Une escapade gourmande dont quelques extraits ont été relayés sur les réseaux sociaux.

Le 13 juin 2021, Maxime Giaccardi s'est en effet saisi de son compte Instagram pour partager plusieurs photos souvenirs de son week-end en tête-à-tête avec la fille de la princesse Stéphanie de Monaco. L'occasion de voir la jolie complicité qui lie le couple ! De son côté, Pauline Ducruet apparaît aux anges, prenant la pose tout sourire. La jeune styliste de 27 ans est décidément épanouie sur tous les plans, elle qui continue de faire évoluer sa marque de mode Alter Designs.

C'est d'ailleurs à l'occasion d'un défilé caritatif, lors duquel ont été dévoilées plusieurs de ses créations, que la nièce du prince Albert et son compagnon ont pour la première fois affiché leur romance. En mai dernier, en marge du Grand Prix de Monaco, les amoureux ont échangé baisers, gestes tendres et selfies de couple sans trop se soucier du public et des photographes autour.