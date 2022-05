Diaporama : Suicide de Dalida : un homme a failli lui sauver la vie, "il n'a pas osé sonner..."

1 / 22 Emission "On est en direct" présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé.

2 / 22 Archives - En France, à Paris, portrait studio de Dalida le 17 avril 1970.

3 / 22 Emission "On est en direct" diffusée le 30 avril 2022 sur France 2.

4 / 22 Emission "On est en direct" diffusée le 30 avril 2022 sur France 2.

5 / 22 Emission "On est en direct" diffusée le 30 avril 2022 sur France 2.

6 / 22 Emission "On est en direct" diffusée le 30 avril 2022 sur France 2.

7 / 22 Emission "On est en direct" diffusée le 30 avril 2022 sur France 2.

8 / 22 Emission "On est en direct" diffusée le 30 avril 2022 sur France 2.

9 / 22 Semi-Exclusif - Thierry Ardisson et sa femme Audrey Crespo-Mara - Lancement du numéro 75 de la revue littéraire "La règle du jeu", avec pour thème "Comment lisez-vous ?", au Café de Flore à Paris. Le 16 février 2022 © Coadic Guirec / Bestimage

10 / 22 Archives - En France, à Paris, Dalida sur un plateau de télévision le 29 juin 1974.

11 / 22 Exclusif - Thierry Ardisson a donné une conférence dans le cadre du PIDS Enghien (Pids Enghien - Le festival des effets spéciaux) à propos de sa nouvelle émission " Hôtel du temps ". Elle arrivera en mai sur France 2. Le premier numéro est consacré à Jean Gabin. Dans ce nouveau programme, il va interviewer des morts, grâce aux effets spéciaux ! Les personnages sont recréés en deepfake par le studio Mac Guff, l'idée est d'utiliser l'intelligence artificielle pour "spectaculariser la culture © Guirec Coadic / Bestimage

12 / 22 Archives - En France, à Paris, Dalida sur un plateau de télévision le 29 juin 1974.

13 / 22 Archives - En France, à Paris, Dalida sur le plateau du "Show Dalida" en mars 1984.

14 / 22 Archives- En France, à Paris, Dalida sur le plateau du "Show Dalida" en mars 1984.

15 / 22 Archives - En France, à Paris, Dalida sur le plateau du "Show Dalida" en mars 1984.

16 / 22 Exclusif - Sabrina Ouazani, Gilles Bouleau, Léa Salamé, Laurent Ruquier, Thierry Ardisson, Orlando - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 30 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage





17 / 22 Exclusif - Philippe Benhamou - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 30 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage





18 / 22 Exclusif - Jean-Luc Mélenchon - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 30 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage





19 / 22 Exclusif - Valérie Trierweiler - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 30 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage





20 / 22 Exclusif - Le groupe Alvan et Ahez (représente la France à l'Eurovision 2022) - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 30 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage





21 / 22 Exclusif - Sabrina Ouazani - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 30 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage