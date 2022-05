Suicide de Dalida : un homme a failli lui sauver la vie, "il n'a pas osé sonner..."

Invité dans l'émission On est en direct le 30 avril 2022 face à Laurent Ruquier etLéa Salamé sur France 2, Thierry Ardisson a dévoilé les coulisses de sa toute nouvelle émission Hôtel du temps, dont la première édition sera consacrée à Dalida et diffusée le lundi 2 mai sur France 3. Admiratif de la personnalité et du charisme de la chanteuse italienne, il a ainsi révélé qu'elle avait rencontré un homme, quelques jours seulement avant son suicide le 3 mai 1987 à Paris.

Il arrive et il n'ose pas sonner

Troublé par cette histoire et aidé par les révélations du frère de la chanteuse, Orlando, il raconte : "Dalida se suicide un lundi. Quelques jours avant, elle avait rencontré dans un vernissage un type très bien comme elle aimait Fernandino Coloretti et alors, ils avaient flashé l'un sur l'autre. Sauf qu'à l'époque, ils n'avaient pas les portables donc pendant tout le week-end, ils n'arrivaient pas à se joindre. Et la femme qui les avaient présentés était à Deauville. Aucun scénariste ne pourrait imaginer ça. Au moment, le lundi après-midi, au moment où elle se suicide, lui se dit 'le seul moyen de la retrouver c'est de venir chez elle'. Il arrive et il n'ose pas sonner. Et elle meurt." Un drame terrible qui aurait donc pu être évité.

Interviewé par France Dimanche en 2019, le frère de la chanteuse avait également confié que sa soeur Dalida avait été sérieusement attristée par son histoire d'amour avec l'un des derniers hommes de sa vie, le docteur François Naudy. Une idylle qui "se délitait" selon lui et qui aurait été "la goutte d'eau qui a fait déborder le vase". "Il n'a pas été présent au moment où il fallait qu'il le soit, voilà tout", avait-il révélé au journal.

La vie m'est insupportable, pardonnez-moi

Le jour de son suicide - à son domicile parisien de la rue d'Orchampt, à Montmartre (Paris XVIIIe) -, Dalida avait ingéré une forte dose de somnifères et un verre de whisky. Yolanda Gigliotti, de son vrai nom, avait 54 ans. Au cours de l'émission de Thierry Ardisson, Dalida explique à quel point elle avait préparé son suicide. "Je me suis démaquillée, j'ai brossé mes cheveux et j'ai avalé les barbituriques" confiait-elle ne laissant qu'un simple mot derrière elle : "La vie m'est insupportable, pardonnez-moi".

Au cours de l'émission, Laurent Ruquier et Léa Salamé ont également reçu Gilles Bouleau, Jean-Luc Mélenchon, Sabrina Ouazani, Valérie Trierweiler ainsi que le groupe Alvan & Ahez.

