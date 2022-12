Diaporama : Sylvie Tellier en larmes pour ses adieux : déclaration poignante, son mari et ses enfants filmés dans le public

13 / 57

Alexia Laroche-Joubert au photocall du jury de la première édition du film de demain (FFD) au Ciné Lumière de Vierzon le 2 juin 2022. © Coadic Guirec / Bestimage Photocall of the jury of the first edition of the film of tomorrow (FFD) at the Ciné Lumière in Vierzon on 2 June 2022. © BestImage