Sylvie Tellier en larmes pour ses adieux : déclaration poignante, son mari et ses enfants filmés dans le public

Ce samedi 17 décembre 2022, Sylvie Tellier a vécu une cérémonie Miss France toute particulière. Il s'agissait en effet de la dernière de celle qui a été élue Miss France 2002. Et lors de l'émission, celle qui a été directrice générale de la société Miss France durant pas moins de dix-sept ans a fait un émouvant discours.

Lors de la conférence de presse de Miss France 2023, organisée le 18 novembre dernier, Frédéric Gilbert, producteur artistique de l'émission, assurait que pour l'heure, aucun hommage à Sylvie Tellier n'était au programme. "On n'a pas encore réglé tout ça mais il n'y a pas de magnéto en hommage à Sylvie, tout comme il n'y a pas eu de magnéto en hommage à Geneviève de Fontenay quand elle a passé la main", déclarait-il. Le public espérait tout de même en voir un, ou au moins entendre quelques mots de Sylvie Tellier avant qu'elle ne passe officiellement le flambeau à Cindy Fabre. Et ils ont eu satisfaction.

"Cette année signe pour moi le début d'une nouvelle aventure professionnelle. Je tourne la page du livre 'Miss France' en quittant la direction générale de la société. Je souhaite beaucoup de succès à Alexia Laroche-Joubert et Cindy Fabre dans la poursuite de cette magnifique aventure qu'est Miss France. Je voudrais aussi remercier Geneviève De Fontenay car je sais qu'elle nous regarde. J'ai appris beaucoup auprès d'elle. Je l'embrasse très fort", a-t-elle notamment déclaré en direct, avant de remercier "les équipes Miss France", toutes les Miss qu'elle a rencontrées, ainsi que Jean-Pierre Foucault, qui va lui "manquer".

Qu'est ce que je suis émue

Elle a également eu une pensée pour Jean-Pierre Pernaut, le journaliste de TF1, décédé en mars dernier. "Il m'a tant aidé à faire rayonner ce concours", a-t-elle indiqué. Enfin, elle a remercié sa famille qui l'a toujours "soutenue", alors que son mari et ses enfants étaient présents dans la salle. Des propos tenus avec beaucoup d'émotion de la part de Sylvie Tellier. "Qu'est ce que je suis émue", a-t-elle notamment déclaré devant le public de Châteauroux.

Rappelons que c'est en août dernier que Sylvie Tellier a annoncé qu'elle rendait son tablier, à l'occasion d'une interview pour nos confrères de TV Magazine. "J'ai quitté mes fonctions de directrice générale de Miss France le 30 août au soir. C'est un changement de vie important pour moi après dix-sept ans d'engagement au sein du concours. Mais ce n'est pas ma société, et j'avais envie de donner une nouvelle orien­tation à ma carrière", confiait-elle dans un premier temps. Et de rapidement préciser qu'elle aurait tout de même un rôle lors de l'élection de Miss France 2023 : "Alexia Laroche-Joubert assure seule les fonctions de présidente et de directrice générale de la société Miss France et a choisi Cindy Fabre [Miss France 2005] pour l'aider. Elle m'a proposé de garder un rôle de conseil à leurs côtés jusqu'en décembre, ce que j'ai accepté, car il était important pour moi d'accompagner nos partenaires jusqu'à l'élection."

Sans surprise, cette nouvelle a ému les fans de la première heure de Miss France. Et même si elle est à l'origine de cette décision, Sylvie Tellier avait le coeur lourd. Mais des désaccords avec Alexia-Laroche Joubert l'ont notamment confortée dans l'idée de se retirer comme elle l'a confié au Parisien récemment. "Je n'étais pas d'accord sur le changement de règles [par exemple, les mères de famille sont autorisées, tout comme les tatouages, ndlr] et je me suis pris une claque en début d'année avec la mort de Jean-Pierre Pernaut. Il faisait partie de mon équipe et cela a été mon guide", déclarait-elle notamment.