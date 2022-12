"Tu pars et tu te tais" : Sylvie Tellier sans filtre sur son départ de Miss France et Alexia Laroche-Joubert

L'année dernière, à la surprise générale, Sylvie Tellier annonçait officiellement son départ du comité Miss France. Après 17 années de bons et loyaux services, l'ancienne reine de beauté s'apprête à laisser son costume derrière elle et à passer le flambeau à Cindy Fabre, ancienne Miss France elle aussi (élue en 2005). Si jusqu'ici la mentor était restée très évasive sur son départ, elle a cependant accepté d'accorder une interview exclusive au journal Le Parisien.

Samedi 17 décembre 2022, Sylvie Tellier fera ses adieux au comité Miss France. Mais avant de passer définitivement le relais à Cindy Fabre, la blonde de 44 ans tient à faire le bilan de ses longues années passées à accompagner les jeunes Miss France. "J'ai rempli tous mes objectifs : gagner Miss Univers, voir le président de la République à l'Élysée, les Miss sont devenues des stars et ont enregistré les meilleures audiences... Dans d'autres circonstances, je ne serais peut-être pas partie. Mais là, j'ai 44 ans et les femmes ont le droit à plusieurs vies", a-t-elle déclaré dans les colonnes du Parisien.

Des désaccords assumés

Il faut dire aussi que les derniers bouleversements concernant les règles de participation au prestigieux concours n'ont pas su convaincre la mère de famille. "C'est ma décision. Je n'étais pas d'accord sur le changement de règles [par exemple, les mères de famille sont autorisées, tout comme les tatouages, ndlr] et je me suis pris une claque en début d'année avec la mort de Jean-Pierre Pernaut. Il faisait partie de mon équipe et cela a été mon guide. Il m'a aidé pendant le confinement à trouver des solutions pour maintenir le concours grâce à des vidéos. L'année dernière, même malade, il était président du jury, et c'était un si joli cadeau de sa part. Sans lui, Miss France ne sera plus jamais pareil", a-t-elle déploré avec tristesse. Toujours concernant les nouvelles règles, elle déclare : "J'ai trop souffert avec Geneviève de Fontenay [l'ancienne patronne des Miss, ndlr], je ne les jugerai pas. Tout changement a du bon. Tu pars et tu te tais."

Concernant sa brouille avec Alexia Laroche-Joubert lors de la conférence de presse, Sylvie Tellier déclare : "J'ai trouvé cela super qu'elle reconnaisse une erreur de sémantique en disant que je ne produisais pas l'émission, alors que j'avais un regard artistique. À midi ce jour-là, on déjeunait ensemble. Ce n'était pas une éruption volcanique de ma part, j'ai été vexée car on travaille tous ensemble. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est en tension."

Malgré son départ, Sylvie Tellier assure avoir plein d'autres projets. Convaincue que le concours "continuera d'exister après (elle)", elle quitte le navire avec sérénité. "Je suis tellement contente de redevenir simplement Miss France 2002. De ne plus être celle qui rappelle à l'ordre, c'est un poids qui s'allège. Je veux être une femme d'affaires, avant d'être une personnalité publique", a-t-elle conclu avant d'admettre tout de même son regret de ne pas pouvoir accompagner Diane Leyre (Miss France 2022) à Miss Univers.