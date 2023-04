Diaporama : Tina Kunakey, 26 ans et loin de Vincent : fête grandiose en plein Paris, pléiade de stars !

Tina Kunakey a fêté ses 26 ans entourée de tous ses amis Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey durant le défilé "Le Papier" la collection automne hiver de Simon Porte Jacquemus aux Salin de Giraud à Arles. Après Hawaï en mars dernier, Jacquemus est de retour en Provence, sa terre natale. Trois ans après avoir défilé dans un champ de lavande à Valensole, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le designer originaire de Mallemort, petite ville située entre Marseille et Avignon, s'offre ainsi un retour aux sources qui inspire ses créations. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

Son mari Vincent Cassel n'apparaît sur aucune des photos et des vidéos partagées par les invités Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey - Photocall en front row du défilé "Le Raphia" de la maison Jacquemus au Bourget le 12 décembre 2022. © Veeren / Clovis / Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

Exclusif - Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey - Première du film Astérix et Obélix "L'Empire du Milieu" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2023. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey durant le défilé "Le Papier" la collection automne hiver 2022-2023 de Simon Porte Jacquemus aux Salin de Giraud à Arles, le 27 juin 2022. Après Hawaï en mars dernier, Jacquemus est de retour en Provence, sa terre natale. Trois ans après avoir défilé dans un champ de lavande à Valensole, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le designer originaire de Mallemort, petite ville située entre Marseille et Avignon, s'offre ainsi un retour aux sources qui inspire depuis 2009 ses créations. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

