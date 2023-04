Tina Kunakey, 26 ans et loin de Vincent : fête grandiose en plein Paris, pléiade de stars !

Si Tina Kunakey doutait du fait qu'elle était bien entourée, son anniversaire a dû la rassurer. Ce jeudi 6 avril, la belle brune organisait une grande fête pour ses 26 ans, célébrés la veille, au restaurant Malibv, spécialisée dans la cuisine africaine et situé dans le 2ème arrondissement parisien. Le top a convié sa famille, parmi laquelle son frère Zakari, mais aussi et surtout tous ses copains ! Pléiade de stars pour cette grosse fête. Le mannequin Rose Bertram, l'actrice Hiba Abouk, la créatrice de bijoux Gaia Repossi, Simon Porte Jacquemus, l'artiste Yungandy ou encore le mannequin italien Gabriele Silva. Mais aussi l'actrice Adèle Exarchopoulos !

Tout semblait parfait pour la belle Tina. Incendiaire dans une tenue toute rouge, crinière au naturel, la maman d'Amazonie avait le sourire jusqu'aux oreilles d'avoir autant de monde autour d'elle et de pouvoir faire la fête. Mais un grand absent s'est fait remarquer : son mari Vincent Cassel. Sur toutes les stories partagées par les invités et dans celle de Tina Kunakey, aucune trace de l'acteur. Il faut dire que le comédien de 56 ans est en pleine promotion du film Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan, avec Romain Duris, Pio Marmaï et François Civil. Nul doute que les amoureux sauront rattraper le temps perdu une fois la période de promotion terminée !

Une histoire qui dure

Entre Vincent Cassel et Tina Kunakey, l'amour est apparu comme une évidence. Les difficultés n'ont pourtant pas manqué, à commencer par la limite de la différence d'âge que la star des Trois Mousquetaires s'interdisait de franchir au départ. Mais les sentiments ont été bien plus forts que les 20 années qui les séparent. Pour mettre toutes les chances de son côté, Vincent Cassel a donc fait les choses bien : "Le lendemain de notre rencontre, quand j'ai découvert son âge et que son père était en panique, parce qu'elle n'était pas rentrée à temps, je lui ai dit : 'Laisse-moi rencontrer ton père au déjeuner'. Et immédiatement après, j'ai pensé : 'Qu'est-ce qui m'a pris ? Je viens à peine de la rencontrer'. Je ne savais pas pourquoi je le faisais, en fait j'étais convaincu que ce n'était pas une bonne idée, mais je le faisais quand même", confiait-il à Vanity Fair en 2018.

La même année, les amoureux se sont mariés à la mairie de Bidart avant de mettre en route une petite fille prénommée Amazonie, née en 2019. Après son divorce d'avec Monica Bellucci, Vincent Cassel était loin d'imaginer qu'il allait refaire autant sa vie : "J'ai pensé 'j'ai été marié, j'ai eu deux petites filles, j'ai fait ce que je devais faire. Je suis désormais célibataire.' (...) Au bout d'un moment, j'ai réalisé que ma vie était vide. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un, mais c'est arrivé." Comme quoi, la vie réserve parfois de jolies surprises.