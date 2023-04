Tina Kunakey mariée à Vincent Cassel : robe au décolleté ravageur, pluie de stars... photos de la cérémonie

Tina Kunakey, qui souffle sa 26e bougie ce mercredi, est une femme comblée auprès de Vincent Cassel. En août 2018, les deux tourtereaux passaient un cap dans leur relation en se disant "oui" et en organisant une magnifique cérémonie de mariage à Bidart, au Pays Basque. Pour l'occasion, la top model était parée d'une longue et ravissante robe blanche bustier au décolleté plongeant, signée Vera Wang.

Une création divine qui soulignait parfaitement son incroyable silhouette digne des plus grands mannequins. De son côté, Vincent Cassel était vêtu d'un costume crème et d'une chemise lilas. Celui qui avait obtenu le César du meilleur acteur en 2009 pour ses rôles dans L'Instinct de mort et L'Ennemi public n°1 était également équipé de lunettes de soleil délicatement déposées sur son nez.

Deux amoureux qui étaient donc sur leur 31 pour ce qu'ils considèrent sans doute comme l'un des plus beaux jours de leur vie. Ils avaient également eu la chance ce jour-là d'être en parfaite compagnie puisque c'est une véritable pluie de stars qui s'est abattue sur cette petite ville du Sud-Ouest de l'hexagone : Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche et sa compagne Alizée Guinochet, Leïla Bekhti et Tahar Rahim, Elie Semoun et le photographe JR... Tous avaient répondu présent pour ce mariage. Le mannequin Regina Anikiy était également apparue sur des stories de la mariée.

Toujours là l'un pour l'autre

Pour rappel, si Tina Kunakey disait "oui" à un homme pour la première fois de sa vie, Vincent Cassel s'était de son côté déjà marié par la passé, avec l'immense Monica Bellucci. Mais ils avaient finalement divorcé en 2013 après quatorze années d'union. Ce qui ne les a pas pour autant empêchés de garder de très bons rapports, notamment pour le bien de leurs enfants Deva (18 ans) et Léonie (12 ans). "Même si nos routes se séparent, Vincent et moi serons toujours là l'un pour l'autre", assurait l'actrice italienne à L'Express en 2016.

Ils sont également très fiers de voir que leurs deux filles semblent vouloir suivre leurs traces en se lançant à leurs tours dans le cinéma. "Je ne veux pas être une mère qui enferme, au contraire, je suis heureuse de les voir s'envoler", expliquait Monica Bellucci dans les colonnes de Gala en septembre 2021.