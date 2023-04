Achraf Hakimi séparé de sa femme : Hiba Abouk incendiaire en rouge, elle s'éclate à l'anniversaire d'une Française célèbre

C'est le sourire aux lèvres que l'actrice espagnole Hiba Abouk a assisté à l'anniversaire de Tina Kunakey, qui célébrait ses 26 ans ce mercredi. Pour l'occasion, celle qui est principalement connue pour ses rôles dans des séries télévisées, en particulier pour celui de Fátima dans Le Prince, a adressé un joli message à la femme de Vincent Cassel sur Instagram, une photo immortalisée lors de l'anniversaire de Tina Kunakey. Un post repartagé par la top model. Les deux brunes étaient toutes les deux habillées dans de ravissantes tenues rouges. À cet anniversaire de folie, dont l'épouse de l'acteur des Trois Mousquetaires, a partagé de nombreux instants sur Instagram, on pouvait aussi compter la présence d'Amina Muaddi, Adèle Exarchopoulos, Rose Bertram, ou encore Simon Porte Jacquemus pour ne citer qu'eux.

Pour rappel, Hiba Abouk est séparée depuis quelques semaines, même quelques mois déjà, du footballeur Achraf Hakimi. La mère d'Amin et Naïm, respectivement nés en février 2020 et 2022 de sa relation avec l'international marocain, s'était récemment exprimée sur cette rupture sur ses réseaux sociaux : "Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donnée corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie. J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc",l va sans dire que dans ma vie, j'ai toujours été et je serai toujours du côté des victimes, donc, vu la gravité de l'accusation, nous ne pouvons que faire confiance au bon travail de la justice."

Un nouveau projet professionnel

Des propos qui font directement référence à la mise en examen du sportif pour viol suite au témoignage d'une jeune femme de 23 ans. Une situation difficile pour l'actrice, qui tente tout de même et tant bien que mal depuis de tourner la page et penser à elle. Fin mars, elle partageait une vidéo d'elle accompagnée de son fils Amin, au jardin du Luxembourg. Une adorable petite balade en famille.

Hiba Abouk peut également se réconforter grâce à sa réussite professionnelle, elle qui vient de décrocher un contrat dans le mannequinat : elle va devenir l'une des nouvelles égéries de la prochaine collection Karl Lagerfeld. Une bonne nouvelle dont elle a fait part à ses abonnés sur Instagram mardi dernier, en partageant de sublimes clichés.