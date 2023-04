Diaporama : Achraf Hakimi séparé de sa femme : Hiba Abouk incendiaire en rouge, elle s'éclate à l'anniversaire d'une Française célèbre

1 / 22 Achraf Hakimi séparé de sa femme : Hiba somptueuse en rouge, elle s'éclate à l'anniversaire d'une Française célèbre

C'est le sourire aux lèvres que l'actrice espagnole Hiba Abouk a assisté à l'anniversaire de Tina Kunakey, qui célébrait ses vingt-six ans ce mercredi.

3 / 22 Tina Kunakey, Instagram. © Instagram, Tina Kunakey

Pour rappel, Hiba Abouk est séparée depuis quelques semaines, même quelques mois déjà, du footballeur Achraf Hakimi.

La mère d'Amin et Naïm, respectivement nés en février 2020 et 2022 de sa relation avec l'international marocain, s'était récemment exprimée sur cette rupture sur ses réseaux sociaux.

" Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donnée corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie", avait-elle déclaré .

Des propos qui font directement référence à la mise en examen du sportif pour viol suite au témoignage d'une jeune femme de 23 ans.

