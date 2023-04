Achraf Hakimi séparé de sa femme : Hiba sublime et épanouie, elle fait une grande annonce

C'est une belle histoire qui s'est achevée il y a plusieurs mois maintenant, mais dont l'annonce officielle n'a été faite que récemment. Arrivé au Paris Saint-Germain à l'été 2021, Achraf Hakimi s'est installé dans la capitale avec sa femme, Hiba Abouk, qu'il a rencontré en 2018. Mariés en 2020, les deux tourtereaux sont rapidement devenus parents de deux garçons, Amin (né en février 2020) et Naïm (né en février 2022). Tout semblait donc se passer à merveille entre eux, mais le 27 mars dernier, après plusieurs semaines de rumeurs insistantes sur leur séparation, la belle actrice de 36 ans a annoncé officiellement qu'elle n'était plus en couple avec le footballeur de 24 ans.

D'après les informations sorties dans la presse espagnole, la différence d'âge entre eux aurait été un frein à leur vie amoureuse. Hiba Abouk souhaitait une vie de famille plus posée alors que le grand copain de Kylian Mbappé serait désireux de "continuer à faire la fête". L'actrice hispano-marocaine a donc annoncé qu'elle était devenue une maman célibataire, au moment où Achraf Hakimi s'est retrouvé dans une affaire judiciaire, comme l'a révélé Le Parisien fin février. Ce dernier est visé par une enquête pour viol à la suite d'une déclaration d'une jeune femme qui a témoigné dans un commissariat de police pour raconter son histoire.

Hiba Abouk participe à un beau projet

Si de son côté Achraf Hakimi se montre le plus discret possible, refusant de s'exprimer sur sa vie privée ou sur l'affaire en cours dans les médias ou sur les réseaux sociaux, son ex femme a décidé de reprendre le cours de sa vie. Fin mars, elle publiait une petite vidéo la montrant avec son fils Amin lors une promenade au jardin du Luxembourg et c'est désormais sa carrière professionnelle qu'elle a remise sur les rails. Ce mardi 4 avril, la jolie brune a fait une annonce sur Instagram pour révéler qu'elle sera l'une des nouvelles égéries de la prochaine collection Karl Lagerfeld. Sur les photos dévoilées pour l'occasion, la mère de famille est radieuse et visiblement elle s'est parfaitement rétablie après sa rupture.