Achraf Hakimi séparé de sa femme : Hiba Abouk "de retour", la belle Espagnole sublime à Paris

La vie d'Achraf Hakimi a pris un sacré tournant en cette année 2023. L'an dernier, le Marocain de 24 ans était encore en couple avec sa femme, Hiba Abouk, mais l'on a appris il y a quelques semaines que le couple était désormais séparé. Quelques jours plus tôt, le footballeur, qui évolue au Paris Saint-Germain, se retrouvait impliqué dans une histoire judiciaire. Visé par une enquête pour viol suite au témoignage d'une jeune femme de 23 ans, il a reçu le soutien de son club et de sa famille, mais pas un mot de la part d'Hiba Abouk.

L'actrice hispano-marocaine de 36 ans a fini par officialiser sa rupture avec Achraf Hakimi le 27 mars dernier sur les réseaux sociaux. "Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donnée corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie. J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc", déclarait la mère d'Amin (né en février 2020) et Naïm (né en février 2022), avant de poursuivre : "Il va sans dire que dans ma vie, j'ai toujours été et je serai toujours du côté des victimes, donc, vu la gravité de l'accusation, nous ne pouvons que faire confiance au bon travail de la justice."

Ce selfie pour vous envoyer un énorme bisous à tous ceux qui me donnent tant d'amour

Quelques jours plus tard, Hiba Abouk s'est remise à partager du contenu sur son compte Instagram, elle qui est suivie par plus de 1,6 million d'abonnés. Elle a notamment publié une courte vidéo sur laquelle on la voit avec son fils Amin se balader, main dans la main au jardin du Luxembourg. Ce dimanche 2 avril, celle qui est désormais l'ex femme d'Achraf Hakimi a publié une série de deux selfies pour donner de ses nouvelles, chose qu'elle n'avait pas faite depuis le 26 février dernier. "Ce selfie pour vous envoyer un énorme bisous à tous ceux qui me donnent tant d'amour et qui me montrent votre soutien. Merci ! Bon dimanche à tous", écrit-elle, habitée d'un gilet blanc Chanel, avant d'ajouter le hashtag "Je suis de retour".