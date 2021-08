Diaporama Tom Cruise volé en plein tournage : une ruse façon "Mission impossible", des milliers d'euros dérobés

Hayley Atwell et Tom Cruise sur le tournage de Mission Impossible 7 à Rome.

Tom Cruise et Hayley Atwell sont sur le tournage de "Mission Impossible 7" dans le Yorkshire, le 21 avril 2021.

Tom Cruise et Hayley Atwell tournent une scène du film "Mission Impossible 7" sur le toit d'un train dans le Yorkshire, le 23 avril 2021.

Tom Cruise et Hayley Atwell ont réalisé une scène de course poursuite en voiture sur le tournage du film "Mission Impossible 7" dans les rues de Rome. Le 29 novembre 2020

11 / 13

Tom Cruise, Pom Klementieff et Hayley Atwell arrivent pour la finale Dames du tournoi de tennis de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 10 juillet 2021.