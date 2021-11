Diaporama Will Smith a bien failli tuer son propre père : "Je m'étais toujours dit que je vengerais ma mère"

Will Smith, son père et son fils Jaden à la première du film "I, Robot" au Mann Village theater de Los Angeles.

Will Smith et sa femme Jada Pinkett Smith - Avant-première du film "Focus" à Hollywood, le 24 février 2015.

Will Smith et son père avec ses deux fils à Westwood le 30 avril 2002.

Will Smith avec son père à New York en 2000.

Will Smith lors du photocall du film "Bad Boys For Life" à Berlin, Allemagne, le 7 janvier 2020.

7 / 15

Exclusif - Will Smith s'entraine sur un court de tennis à Los Angeles le 6 février 2020. Will Smith va interpréter le role de Richard Williams, le père et coach des soeurs Serena et Venus Williams, dans le film "King Richard".