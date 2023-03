Diaporama : Yannick Noah après son hospitalisation : il s'éclate dans les rues de Paris avec Joalukas et Eleejah !

4 / 13

Les choses semblent aller beaucoup mieux, comme sa fille Eleejah l'a montré sur Instagram. Dans sa story, la fille de Yannick Noah a publié des vidéos d'elle en compagnie de plusieurs membres de sa famille pour une belle soirée parisienne Exclusif - Yannick Noah - Soirée de la 6ème édition du cocktail "A Claudine" au profit de l'association "RoseUp" au restaurant "Mon Paris!" à Paris. Le 14 octobre 2019 © Christophe Clovis / Bestimage Depuis 6 ans, Esther Marion-Meyniel, fondatrice de l'agence Tess'Art Communication récolte des fonds afin d'aider à la lutte contre le cancer et pour le mieux-être des malades. En sa mémoire, elle a baptisé son action " A Claudine " en hommage à sa mère, décédée quand elle avait 20 ans. Pour cela, cette communicante réunie de nombreuses personnalités et s'entoure de personnes qui se battent pour la même cause afin de faire de cet événement du coeur un rendez-vous annuel fort qui puisse, chaque année, en clôture du mois Octobre Rose, apporter une aide significative à une association. C'est le restaurant MonParis!, qui recevait la nouvelle édition Octobre Rose avec les partenaires, René Furterer, Les bougies de Charroux, July Of St Barth, Valmont.. Cette année les profits sont reversés à l'association RoseUp l'association permet aux femmes confrontées à un cancer de poursuivre leur vie de femme, d'épouse, de mère et de professionnelle pendant et après les traitements mais aussi de se sentir moins seule face à la maladie en leur permettant d'appartenir à une communauté. Fabienne Carat, marraine de la soirée Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage