Yannick Noah après son hospitalisation : il s'éclate dans les rues de Paris avec Joalukas et Eleejah !

C'est une nouvelle qui fait plaisir, Yannick Noah va beaucoup mieux. L'ancienne star du tennis est véritablement passé du rêve au cauchemar il y a quelques jours, alors qu'il rentrait de superbes vacances en Polynésie française. Le chanteur de 62 ans a eu une "belle crise de palud pour fêter le retour", comme il l'a annoncé sur son compte Instagram le 16 mars dernier. Une maladie potentiellement très grave et qui peut se traduire par une forte fièvre, des nausées, des sueurs, des maux de tête et des tremblements.

Heureusement, les jours de Yannick Noah ne sont pas en danger et peu après cette annonce, il a tenu à rassurer ses fans en publiant un message pour les tenir au courant de son état de santé. "Je suis toujours dans mon lit à soigner mon palud. Ça va beaucoup mieux ! Merci pour tous vos messages. Heureusement, ma tête et mon coeur sont toujours à Tahiti. Quel voyage !!!", écrivait-il le 18 mars dans un message plein d'espoir. Un mauvais moment à passer pour l'ancien vainqueur de Roland Garros, qui a certainement reçu le soutien de ses proches pendant ce moment compliqué.

Yannick Noah se trémousse dans les rues de la capitale

Père de cinq grands enfants, il se trouve actuellement en France et plus précisément à Paris, comme sa fille Eleejah l'a montré sur son compte Instagram. Très active sur la plateforme, elle a publié dans sa story plusieurs vidéos (qui sont à retrouver dans le diaporama), sur lesquelles on peut la voir dans les rues de Paris, en train de se trémousser sur de la musique à la nuit tombée. Elle est en train de descendre les marches et on peut apercevoir devant elle la chevelure blonde de son petit frère Joalukas, qui se met à danser à son tour. Il semblerait même que Tomathy, le frère de Jenaye, soit également de la partie. S'il se fait plutôt discret, on peut également voir Yannick Noah sur la dernière vidéo mise en ligne par la jolie brune.

Veste longue et bonnet sur la tête, l'artiste installé au Cameroun depuis plusieurs années était donc de sortie hier soir dans les rues de la capitale. La preuve que les choses vont beaucoup mieux et qu'il est de nouveau en pleine forme ! La preuve, il vient tout juste de publier une jolie photo de lui devant la basilique du Sacré-Coeur de Montmartre pour donner de ses nouvelles. "Hello vous tous ! Tout va bien depuis deux jours. Je suis à nouveau d'attaque ! J'ai la patate. All good. Merci pour vos messages.. À très vite", a-t-il écrit.