"Ne rien foutre" : Joalukas Noah se lâche à la télé, son père Yannick et Michel Drucker hallucinés !

Il semble y avoir un talent naturel qui coule dans les veines de la famille Noah et ce depuis plusieurs générations maintenant. Avant que Yannick Noah ne devienne l'un des plus grands champions de tennis que la France ait connu, son père Zacharie était un excellent joueur de football. Joakim Noah, son fils aîné est lui devenu une immense star du basket, tandis que sa fille Jenaye est un mannequin demandé par les plus grandes marques de luxe de la planète. Une famille aux multiples talents donc et qui peut compter sur le petit dernier, Joalukas Noah pour amuser tout le monde !

Le jeune homme de 18 ans est le fils de l'ancien tennisman et d'Isabelle Camus, productrice à succès, connue pour avoir été derrière la série Un gars, une fille, avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Joalukas Noah vit avec sa mère, à Paris et comme beaucoup de garçons de son âge, il aime faire la fête et voyager. Il a d'ailleurs la chance de beaucoup pouvoir le faire et il y a quelques semaines, il est parti avec sa mère du côté de la Floride pour y retrouver son grand frère. Malgré tout, le grand blond n'a pas vraiment eu la même enfance que tout le monde et lorsqu'on a un père aussi connu, il arrive que l'on vive des moments assez fous.

Joalukas déjà très à l'aise à la télévision

Sur son compte Instagram, Joalukas Noah a publié le 15 mars dernier une vidéo (qui est à retrouver dans le diaporama) de l'un de ses touts premiers passages à la télévision, dans l'émission Vivement dimanche, animée par le célèbre Michel Drucker. Après une belle prestation de hip-hop au côté de Mathieu, le fils de Guy Forget, le fils de Yannick Noah, qui ne doit pas avoir plus de 11 ans à l'époque, répond aux questions de l'animateur, qui lui demande s'il souhaite faire carrière dans la danse ou jouer la comédie. Réponse négative dans les deux cas, avant que Michel Drucker, amusé par ses réponses, suggère qu'il a peut-être envie de "rien foutre", ce à quoi Joalukas répond "peut-être", déclenchant l'hilarité générale sur le plateau, où se trouve également Henri Leconte.

Une séquence très marrante et qui a visiblement bien plu à Joalukas Noah, qui a ajouté un emoji pleurant de rire et un autre avec des lunettes de soleil.