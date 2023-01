Guy Forget : Photos de ses séduisants fils Mathieu et Thibault, proches d'un fils de star très connu

Pendant des années, sa carrière de joueur de tennis, de capitaine de Coupe Davis ou encore de directeur de tournois l'a occupé à plein temps. Mais désormais, plus question pour Guy Forget de louper une grande occasion pour ses deux fils, Mathieu et Thibault (33 et 27 ans), désormais adultes et qui doivent être contents de passer un peu de temps avec leur célèbre papa, qui fête ses 58 ans ce mercredi.

Même si aucun des deux ne l'a suivi dans le tennis : le cadet, qui est décidément son portrait craché, s'est lancé dans la finance. Semblant vivre entre la Suisse, où il a sans doute élevé (ses parents s'y étaient exilé comme beaucoup de tennismans pour éviter une imposition trop lourde), et les Etats-Unis, le jeune homme travaille dans le monde de l'audit selon ses réseaux sociaux.

Et son coeur n'est plus à prendre : depuis cinq ans, le jeune homme partage la vie de Sarah Kane, une apprentie actrice américaine. Le couple, qui semble très amoureux, s'affiche régulièrement sur les réseaux sociaux et est souvent couvert de compliment par leurs amis. Ou par Mathieu, l'aîné de la famille, qui a suivi un chemin totalement différent de celui de son frère : si l'on croit son profil Instagram, bien plus professionnel, le jeune homme est danseur et s'amuse à poser partout, parfois avec son frère... qui ne se débrouille pas si mal pour un débutant !

Proches de la famille Forget

Il y a peu, il avait notamment été invité pour se produire sur le plateau de 20h30 le dimanche, sous les yeux de Laurent Delahousse et de Yannick Noah, souriant et fier. Il faut dire que les deux hommes se connaissent très bien... Et même plus : Yannick Noah, ex-tennisman et ami proche de Guy Forget, a vu grandir Mathieu Forget et son frère Thibault.