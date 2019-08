Taylor Swift : Le fils d'une star française se cachait sur la scène des VMAs

Impossible de passer à côté de cette performance. Le lundi 26 août Taylor Swift était LA star à ne pas louper lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards 2019. Outre la réception de la récompense la plus importante de la soirée pour son clip You Need to Calm Down, la chanteuse a offert au public du Prudential Center de Newark (New Jersey) un divin spectacle. Autour d'elle, des personnalités apparues au sein de la vidéo, comme certaines des plus belles candidates de RuPaul's drag race à l'image de Tatiana, Trinity The Tuck, Jade Jolie ou A'keria Davenport. Au milieu des chorégraphies et des costumes colorés, nous n'avions en revanche pas tout de suite reconnu un jeune homme issu de notre beau pays : Mathieu Forget, fils du tennisman Guy Forget.

Sportif de père en fils ! Acteur et danseur, Mathieu Forget rend honneur à son père à sa manière, loin de la terre battue. "Le petit Mat regardait les VMAs depuis ses 13 ans et, la nuit dernière, il a performé sur cette même scène avec l'incroyable Taylor Swift, écrit-le jeune homme de 29 ans sur son compte Instagram. Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de rencontrer et de m'entraîner avec des gens extrêmement talentueux que j'admire depuis des années. C'est un moment dont je me souviendrai pour le restant de mes jours." Guy Forget, en couple avec une certaine Isabelle, a eu deux fils : Mathieu, né le 31 octobre 1989 et Thibault, le 11 octobre 1995.