John Travolta : Grosse boulette envers Taylor Swift aux VMAs 2019

Vous connaissez sans doute cette courte séquence issue de Pulp Fiction où l'on aperçoit John Travolta, en costume noir, veste à la main, l'air égaré. C'est un peu ce qu'il s'est produit ce lundi 26 août 2019 sur la scène du Prudential Center de Newark, dans le New Jersey. Alors qu'il s'apprêtait à remettre à Taylor Swift la récompense du Clip de l'année, durant la cérémonie des VMAs 2019, le comédien s'est tourné par erreur non pas vers la gagnante... mais vers Jade Jolie, drag queen star de la cinquième saison de RuPaul's Drag Race grimée comme la chanteuse pour l'occasion. Une boulette sans gravité qui peut se comprendre tant la ressemblance était troublante !

Si Jade Jolie était sur scène ce soir-là, c'est tout simplement parce qu'elle est l'une des nombreuses célébrités à avoir tourné dans le clip de Taylor Swift, You Need to Calm Down. Véritable ode à l'ouverture d'esprit – et à la fin des haters –, la vidéo victorieuse des VMAs 2019 met en scène de fiers représentants de la communauté LGBT+ à l'image de Laverne Cox (Orange Is the New Black), Jonathan Van Ness, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski et Bobby Berk (Queer Eye), Todrick Hall, Ellen DeGeneres, ainsi que RuPaul et ses plus belles reines, dont Adore Delano, Tatiana, A'keria Davenport, Trinity The Tuck, Shae Coulee...