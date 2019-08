Taylor Swift ivre : la chanteuse réagit à la publication des photos

Une chose est sûre, Taylor Swift sait faire la fête ! Le samedi 10 août 2019, la jeune chanteuse de 29 ans a organisé une soirée pour célébrer le succès de ses deux derniers clips : celui du titre ME! et celui du plus récent You need to calm down. Au programme, des invités de prestige, dont certains sont apparus dans les fameuses vidéos - Laverne Cox, par exemple, ou la star de RuPaul's Drag Race Akeria Davenport - ainsi que pas mal de boissons alcoolisées. Si bien qu'à la suite des festivités, l'artiste a été au centre d'un phénomène en ligne intitulé "Drunk Taylor" - ou "Taylor ivre", inspiré par les photographies prises lors de la soirée.

"J'ai organisé cette fête pour que les gens qui ont participé à ces vidéos soient avec moi, écrit-elle sur Instagram. On a tellement ri en voyant que 'Drunk Taylor' était dans les tendances Twitter. A la vôtre !" Il y avait effectivement de quoi être satisfait. Après quelques semaines, les deux clips de Taylor Swift ont été visionnés plus de 251 millions de fois pour l'un, et plus de 110 millions de fois pour l'autre.

Ces prouesses d'audience sont effectivement réjouissantes. Dans le clip de You need to calm down, Taylor Swift montrait tout son support à la communauté LGBT+ en sommant la population de "contrôler son envie irrépressible d'hurler sur les gens qu'elle déteste" et de "se calmer pour restaurer la paix". Autour d'elle, dans ces images aux mille couleurs, le casting de l'émission Queer Eye - donc Jonathan Van Ness, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski et Bobby Berk -, Todrick Hall, Ciara, Ellen Degeneres, Ryan Reynolds, RuPaul et certaines de ses reines les plus célèbres - Adore Delano, Trinity The Tuck, Shae Coulee, Tatiana...