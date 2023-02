"Je me suis rasé là..." : Joalukas, le fils de Yannick Noah, choque sa mère avec sa nouvelle coupe de cheveux !

Si Joalukas n'était pas destiné à une grande carrière sportive comme son père Yannick Noah dans le tennis ou son grand frère Joakim dans le basket, il a tout de même hérité du gène de l'humour ! Le jeune homme de 18 ans n'est jamais le dernier pour s'amuser et il profite de la vie à Paris, où il réside avec sa mère Isabelle Camus depuis plusieurs années maintenant. Si ses parents ne sont plus ensemble, le grand blond a gardé une excellente relation avec son père, qu'il essaye de voir dès qu'il le peut. Ce fut d'ailleurs beaucoup le cas en 2022, puisqu'il a pu profiter de magnifiques vacances avec son père ainsi que ses frères et soeurs en Jamaïque.

Il a également pu se rendre au sublime mariage de Joakim avec la belle Lais Ribeiro lors d'une superbe cérémonie qui s'est tenue au Brésil. Amoureux de voyage, Joalukas est également allé au Cameroun pour passer du temps avec son père, dans le village où il a choisi de s'installer il y a quelques années maintenant. Un joli tour du monde pour le jeune homme, qui est à Paris en ce moment. Il a ainsi pu retrouver sa soeur Eleejah, qui a eu de petits ennuis avec la justice récemment. Toujours souriant et joyeux, Joalukas est un véritable bout-en-train et il n'hésite pas à le montrer sur les réseaux sociaux. Ce dimanche 12 février, il avait d'ailleurs préparé une petite blague pour sa mère et quelques-uns de ses amis.

Une petite blague qui a fait son effet

C'est Isabelle Camus qui a publié la vidéo dans sa story sur Instagram (qui est à retrouver dans le diaporama). En préambule, on peut lire : "Ils aiment pas ma nouvelle coupe" en bas de la vidéo. Dans le court extrait, Joalukas se présente devant le petit groupe, visiblement très surpris en le regardant. Il tourne ensuite la caméra sur lui pour que l'on puisse se rendre compte de sa nouvelle coupe. "Je me suis rasé là et j'ai laissé là", explique-t-il, laissant ses amis circonspects. Si l'on regarde bien, on voit que le jeune homme s'est simplement s'est plaqué une partie des cheveux de sorte à ce que l'on pense qu'il s'est intégralement rasé le côté droit du crâne.

Une petite blague qui a certainement dû faire bien rire les abonnés d'Isabelle Camus, qui ne doit pas s'ennuyer à la maison avec un fils comme Joalukas !