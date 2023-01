Yannick Noah : Son jeune fils Joalukas dévoile son corps musclé, caleçon apparent, fier de sa transformation

Lorsqu'on a un père qui a excellé dans le tennis et un grand frère qui fait partie des meilleurs joueurs français de basket, on se dit certainement qu'on a de bonnes gênes pour le sport. Si Joalukas, le fils cadet de Yannick Noah n'a pas choisi de se consacrer corps et âme à un sport en particulier, il n'en reste pas moins que la pratique physique est très importante à ses yeux. Bon vivant et véritable papillon de nuit ne reculant jamais devant une soirée jusqu'au petit jour, le jeune homme de 18 ans est un habitué des soirées parisiennes. Installé chez sa mère, Isabelle Camus, il se montre très actif sur les réseaux sociaux, où il aime bien partager des moments de vie avec ses nombreux abonnés.

Pour les vacances d'hiver, Joalukas s'est rendu du côté de Megève (Haute-Savoie) avec sa mère pour une belle semaine en montagne. Si la neige n'a pas vraiment été au rendez-vous, il a pu en profiter pour se faire plaisir en se rendant dans les meilleurs restaurants de la station. De retour à Paris depuis quelques semaines, il a partagé plusieurs photos résumant son quotidien sur Instagram le 18 janvier au soir. Sur la première, il est assis contre le rebord d'une fenêtre dans un appartement parisien. Il montre tout au long des photos les différentes activités qu'il a pu faire ces derniers temps et on peut notamment le voir dans un studio d'enregistrement avec un ami. Le frère de Jenaye Noah nous préparerait-il une carrière d'artiste ?

Joalukas très fier de son nouveau physique

Toujours aussi avide de soirée, le grand blond a tout de même trouvé du temps pour se rendre à la salle de sport, comme on peut le voir sur la dernière photo. Torse nu et caleçon Supreme apparent, Joalukas affiche un corps bien musclé et des abdominaux dessinés, preuve que les séances de musculation de ces derniers temps se sont montrées payantes.